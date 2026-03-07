邁向金控2.0 玉山金前進台大延攬多元菁英

玉山金7日前進台大校園徵才博覽會，啟動2026年徵才計畫，並由玉山銀行總經理林隆政、科技長張智星聯袂出席，今年儲備幹部計畫將招募50位MA（儲備幹部）和TA（財經儲備幹部）、TMA（科技儲備幹部），此外，也將延攬跨境金融、私銀財管、永續金融、證券市場及資訊科技等各領域共550名專才。

儲備幹部是玉山人才梯隊的重要管道之一，玉山金將透過跨子公司、跨事業處輪調及海內外學習歷練，培養具整合能力與國際視野的儲備幹部。

而依據業務發展，則可分為「銀行業務」、「證券投信」、「Capital Market」、「Trading & Sales」、「Quant」、「Fintech」、「AI-Big Data」以及「Information Security」等八大組別，讓同學們依自身專業背景與發展意願，選擇適合的領域進行發展。

林隆政和張智星亦與現場同學面對面交流職涯成長與歷練，透過經驗分享與互動對談，讓同學們更深入了解金融業的實際面貌，並傳遞玉山長期深耕人才培育與專業養成的經營理念。

玉山銀行總經理林隆政表示，人才是企業發展的先行指標，也是關鍵指標。玉山在第四個十年，隨著金控版圖持續擴大，啟動「金控 2.0」以銀行為核心，結合證券、投信及壽險等資源，打造亞洲最具特色的標竿銀行及金控。

玉山金控目前已經有超過1000人的科技聯隊，形同玉山金的「創新實驗室」，玉山金科技長張智星指出，除了智能金融處有100多人之外，編制最大的是玉山資訊處，目前已經有800多人，成員大部分是理工科背景，以及統計數學方面的專才。

玉山銀行人力資源處長郭宸巖表示，今年因應獲利大增，已作了結構性調薪，而今年金控進入2.0的時代，合併投信跟人壽，有更多跨子公司的力量，今年還增加了投信領域的人才招募。

玉山金也指出，聚焦於壯大海內外業務、高端顧客經營、金融科技領航、強化三道防線及ESG永續發展五大策略主軸，今年亦預計延攬跨境金融、私銀財管、永續金融、證券市場及資訊科技等各領域共550名優秀人才，為大玉山的成長動能持續堅實基礎，並透過完整紮實培訓體系、跨團隊協作及海內外輪調，協助人才建立宏觀國際視野，創造多元的職涯發展。