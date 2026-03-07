快訊

國泰擁抱AI人才 數位科技職缺逾800新高向跨域人才招手

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
國泰今日以「國泰REMIX・我的職涯由我定調」為主軸前進台大校園徵才博覽會，由國泰投信總經理張雍川（圖中）、國泰產險資深副總許嘉元（右五）、國泰投信資深副總鄭立誠（左五）、國泰人壽副總林佳穎（左四）、國泰世華銀行副總陳呈祿（右四）、國泰證券副總林聖達（左三）、國泰金控協理蔡隷亞（右一）、國泰世華銀行協理吳佩紋（右三）、吳曉郁（右二）、國泰人壽協理岑嘉宜（左二）、國泰產險協理黃美燕（左一）聯袂出席。圖／國泰金控提供
國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，甫於今年1月宣布大舉招募7600名內外勤職缺，今（7）日前進台大校園參與徵才博覽會，開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，其中儲備幹部祭出77名職缺，首年即挑戰百萬年薪，提供海外人才布局與跨國輪調機會，而數位科技人才需求逾800名，已連續4年正成長。

國泰投信總經理張雍川表示，國泰長期致力打造多元、開放且具成長的職場環境，鼓勵同仁勇於嘗試不同角色、跨領域學習，並持續精進專業能力，讓每個人都能在不同階段，找到最適合自己的發展方向。面對人工智慧（AI）與數位浪潮的快速發展，國泰也持續以數位轉型為核心，積極培育與延攬各類數位科技人才。

張雍川表示，AI時代來臨，掌握數位科技跟AI能力，是未來金融業決勝的關鍵之一，不論是行銷業務、客戶服務，以及財務投資，都將引進更多AI技術人才，將有助國泰提供客戶更好的服務，在提升營運的績效，也有很大幫助。

張雍川也特別說明，向AI領域徵才，是為了找尋AI ready 的人才，而不是取代人才，希望能夠找到更多人機協作的人才，重點是怎麼樣來運用AI，並且有判斷能力，不能被AI牽著走。要運用AI，但是也要有獨立思考跟判斷的能力，以做出最好的決定。

因應AI代理（AI Agent）技術快速演進，國泰金控持續深化技術投入，並以GAIA 2.0 技術框架推動金融科技與AI創新，聚焦AI、雲端與數據科技三大核心領域，帶動相關人才持續擴張，包含AI / ML工程師、資料科學、資料工程、資安專家、雲端工程師、數位產品經理、金融科技應用開發者等職缺，同時積極延攬公共衛生、環安、土木工程、理工等非傳統金融背景的人才，以利因應健康、永續與多元業務場景。

以國泰人壽為例，運用資料科學、生成式AI，全面推動保險業務數位智能化，帶動數位科技人才需求；國泰世華銀行因應數位上雲、AI發展及海外數位金融服務的開展，積極找尋具備AI技術的資料分析或AI治理、AI應用場景規劃經驗之跨域人才。

國泰產險因應產險業務多元場景特性，持續導入AI工具與數據自動化技術，聚焦AI模型建置、數據治理與雲端架構等職缺；國泰證券則以數位經營模式，打造無斷點的國內外投資平台，積極延攬資訊科技人才；國泰投信因應公司未來業務擴展策略，將導入國際級資產管理系統，積極推動數位轉型、加速與國際接軌，預計釋出超過40個關鍵職缺，將聚焦雲端技術、系統分析、數據應用、程式開發與資訊安全等核心領域的人才。

因應AI及數位技術發展趨勢，國泰金控在徵才策略瞄準優秀的數位科技人才、跨域人才，誠摯邀請各方好手加入國泰，一起向下扎根、向上成長，為公司數位轉型帶來嶄新的視角，創造更多可能。

金控搶人才釋出超過3萬名職缺 聚焦MA、數位科技領域

元大金召募儲備幹部首增產業研究組 號召理工醫學跨域人才

東元釋500職缺 邀學子搭上全球能源轉型與AI新基礎建設浪潮

AI新世代跨域畢業生看過來！遠傳擴大校園徵才

「AI需求強勁、拉回成買點」 國泰投信總座：下半年Fed仍有降息2碼空間

國泰投信總經理張雍川7日出席台大校園徵才博覽會，談到美伊衝突引發市場對通膨升溫及聯準會（Fed）貨幣政策的擔憂，他表示，油價上漲對於消費者物價指數（CPI）衝擊已經不像1970年代石油危機，短期市場波動難免，但長期回歸基本面，在AI需求仍持續暢旺下，台股逢低拉回對於投資人長期布局依舊是好的買點。

國泰金擁抱AI人才！數位科技職缺逾800名創高 連續4年成長

國泰金控（2882）暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，今年1月宣布大舉招募7,600名內外勤職缺，7日前進台大校園參與徵才博覽會，並以「國泰REMIX・我的職涯由我定調」為主軸，今年國泰金控開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，其中儲備幹部祭出77名職缺，首年即挑戰百萬年薪，提供海外人才布局與跨國輪調機會，而數位科技人才需求逾800名，已連續4年正成長。

壽險1月保費淨流入攀高 金額515億元 寫八個月高點

受惠於全球股市大好，投資型、分紅商品熱銷，保發中心統計，壽險業今年1月總保費收入3,135.2億元、保險給付金額2,619.9億元，單月保費淨流入高達515億元，寫去年6月以來新高，且連續八個月呈現保費淨流入。壽險業者指出，1月保費收入創新高，主要成長動能來自於美元利變險和投資型商品的熱銷，在投資市場表現良好的情況下，預期今年2、3月仍會維持保費淨流入。

玉山金控今年徵才600名 銀行總經理、科技長帶隊招募新血

玉山金控（2884）今（7）日前進台大校園徵才博覽會，以「來玉山～你會有更精彩的未來」為主軸，啟動2026年度徵才計畫，共開出600名職缺，其中包含儲備幹部計畫將招募50位，以及550名包括跨境金融、私銀財管、永續金融、證券市場及資訊科技等各領域優秀人才。

台新新光金招募7,500名 林淑真：海外布局下一站菲律賓、美西也評估

台新新光金控7日參與台大校園徵才博覽會，為合併後首場校園徵才活動，今年共開出約7,500名職缺，其中預計招募80位儲備菁英MA、300位私人銀行理財規劃顧問及財富管理理財專員等。台新銀行總經理林淑真指出，過去MA主要招募法人金融、個人金融、數位科技相關組別，今年配合整個外部的科技發展，新增「AI暨數據科學組」，希望能進一步培育AI專才，MA首年薪資待遇達百萬元，是最基本的門檻。

國泰擁抱AI人才 數位科技職缺逾800新高向跨域人才招手

國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，甫於今年1月宣布大舉招募7600名內外勤職缺，今（7）日前進台大校園參與徵才博覽會，開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，其中儲備幹部祭出77名職缺，首年即挑戰百萬年薪，提供海外人才布局與跨國輪調機會，而數位科技人才需求逾800名，已連續4年正成長。

