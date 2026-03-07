快訊

投資人憂慮 股市震盪、能源危機會持續多久？國泰投信總座這麼說

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
國泰金控今天由國泰投信總經理張雍川領軍參加台大校園博覽會。圖／國泰金控提供
國泰金控今天由國泰投信總經理張雍川領軍參加台大校園博覽會。圖／國泰金控提供

美股昨日又大跌，投資人對於台股表現仍然是相當憂慮，對此，國泰投信總經理張雍川今天出席台大校園徵才活動時受訪表示，目前受地緣政治跟中東情勢影響，短期的市場波動難免，但長期來看，股價還是會回歸基本面。

張雍川看好在人工智慧（AI）需求強勁帶動下，台灣半導體、AI伺服器相關零組件相關個股，仍有逢低拉回機會，投資人還是會有好的時機點、買點，可以進行長期布局。

張雍川也建議，投資人應該要檢視自己手上的持股跟ETF（指數股票型基金）特性，來做好適度分散，並要做風險控管。張雍川也表示，美伊戰爭的確有相當大的波動影響，但這也和今年以來股市上漲幅度高於預期大有關係，所以，美伊衝突將適度拉回修正評價過高的個股，對投資人來說也不見得是壞事。

對於戰爭造成油價的衝擊以及油價飆升，張雍川認為，雖然還是有短期影響，但是近年來油價在整個CPI（消費者物價指數）的比重已經明顯降低，所以，油價上漲對CPI的衝擊不像1970年代石油危機時代那麼嚴重。張雍川也呼籲，投資人對相關影響不要過度恐慌。

市場也關注聯準會的降息步調會否生變？張雍川分析，會稍微延後，但核心CPI往下的趨勢仍然不會改變，所以聯準會降息就算是延後，也不會改變原本方向，包括國泰內部仍然預期今年下半年還是有兩碼的降息空間、維持不變，特別是在新任的聯準會主席華許上任之後，聯準會貨幣政策也會更加清晰。

張雍川也分析，美國經濟成長相當強勁，再加上下半年有大而美法案的減稅利多，以及鄰近期中選舉，所以，美國政府也將釋出更多的利多政策來刺激經濟表現，將有助經濟成長動能，包括AI趨勢仍持續樂觀展望。

張雍川指出，美國在財政政策跟貨幣政策上向來是相輔相成，接下來也會合作適度釋出刺激經濟表現的政策，國泰投信對於中東情勢發展仍會持續觀察，包括持續的時間、油價的上漲幅度與時間，以及美國政府陸續提出的緩解油價飆漲措施等。

至於美伊戰爭對於市場影響時間將持續多久？他表示，俄烏戰爭就是一例，根據過去經驗，戰爭對市場的影響在一開始時最為顯著，心裡面的衝擊會難免，但隨著戰爭延續心裡衝擊，加上市場衝擊逐漸淡化，最後仍會回到產業趨勢上面。

美國 油價 台股 國泰

「AI需求強勁、拉回成買點」 國泰投信總座：下半年Fed仍有降息2碼空間

國泰投信總經理張雍川7日出席台大校園徵才博覽會，談到美伊衝突引發市場對通膨升溫及聯準會（Fed）貨幣政策的擔憂，他表示，油價上漲對於消費者物價指數（CPI）衝擊已經不像1970年代石油危機，短期市場波動難免，但長期回歸基本面，在AI需求仍持續暢旺下，台股逢低拉回對於投資人長期布局依舊是好的買點。

國泰金擁抱AI人才！數位科技職缺逾800名創高 連續4年成長

國泰金控（2882）暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，今年1月宣布大舉招募7,600名內外勤職缺，7日前進台大校園參與徵才博覽會，並以「國泰REMIX・我的職涯由我定調」為主軸，今年國泰金控開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，其中儲備幹部祭出77名職缺，首年即挑戰百萬年薪，提供海外人才布局與跨國輪調機會，而數位科技人才需求逾800名，已連續4年正成長。

壽險1月保費淨流入攀高 金額515億元 寫八個月高點

受惠於全球股市大好，投資型、分紅商品熱銷，保發中心統計，壽險業今年1月總保費收入3,135.2億元、保險給付金額2,619.9億元，單月保費淨流入高達515億元，寫去年6月以來新高，且連續八個月呈現保費淨流入。壽險業者指出，1月保費收入創新高，主要成長動能來自於美元利變險和投資型商品的熱銷，在投資市場表現良好的情況下，預期今年2、3月仍會維持保費淨流入。

玉山金控今年徵才600名 銀行總經理、科技長帶隊招募新血

玉山金控（2884）今（7）日前進台大校園徵才博覽會，以「來玉山～你會有更精彩的未來」為主軸，啟動2026年度徵才計畫，共開出600名職缺，其中包含儲備幹部計畫將招募50位，以及550名包括跨境金融、私銀財管、永續金融、證券市場及資訊科技等各領域優秀人才。

台新新光金招募7,500名 林淑真：海外布局下一站菲律賓、美西也評估

台新新光金控7日參與台大校園徵才博覽會，為合併後首場校園徵才活動，今年共開出約7,500名職缺，其中預計招募80位儲備菁英MA、300位私人銀行理財規劃顧問及財富管理理財專員等。台新銀行總經理林淑真指出，過去MA主要招募法人金融、個人金融、數位科技相關組別，今年配合整個外部的科技發展，新增「AI暨數據科學組」，希望能進一步培育AI專才，MA首年薪資待遇達百萬元，是最基本的門檻。

國泰擁抱AI人才 數位科技職缺逾800新高向跨域人才招手

國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，甫於今年1月宣布大舉招募7600名內外勤職缺，今（7）日前進台大校園參與徵才博覽會，開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，其中儲備幹部祭出77名職缺，首年即挑戰百萬年薪，提供海外人才布局與跨國輪調機會，而數位科技人才需求逾800名，已連續4年正成長。

