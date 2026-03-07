投資人憂慮 股市震盪、能源危機會持續多久？國泰投信總座這麼說

美股昨日又大跌，投資人對於台股表現仍然是相當憂慮，對此，國泰投信總經理張雍川今天出席台大校園徵才活動時受訪表示，目前受地緣政治跟中東情勢影響，短期的市場波動難免，但長期來看，股價還是會回歸基本面。

張雍川看好在人工智慧（AI）需求強勁帶動下，台灣半導體、AI伺服器相關零組件相關個股，仍有逢低拉回機會，投資人還是會有好的時機點、買點，可以進行長期布局。

張雍川也建議，投資人應該要檢視自己手上的持股跟ETF（指數股票型基金）特性，來做好適度分散，並要做風險控管。張雍川也表示，美伊戰爭的確有相當大的波動影響，但這也和今年以來股市上漲幅度高於預期大有關係，所以，美伊衝突將適度拉回修正評價過高的個股，對投資人來說也不見得是壞事。

對於戰爭造成油價的衝擊以及油價飆升，張雍川認為，雖然還是有短期影響，但是近年來油價在整個CPI（消費者物價指數）的比重已經明顯降低，所以，油價上漲對CPI的衝擊不像1970年代石油危機時代那麼嚴重。張雍川也呼籲，投資人對相關影響不要過度恐慌。

市場也關注聯準會的降息步調會否生變？張雍川分析，會稍微延後，但核心CPI往下的趨勢仍然不會改變，所以聯準會降息就算是延後，也不會改變原本方向，包括國泰內部仍然預期今年下半年還是有兩碼的降息空間、維持不變，特別是在新任的聯準會主席華許上任之後，聯準會貨幣政策也會更加清晰。

張雍川也分析，美國經濟成長相當強勁，再加上下半年有大而美法案的減稅利多，以及鄰近期中選舉，所以，美國政府也將釋出更多的利多政策來刺激經濟表現，將有助經濟成長動能，包括AI趨勢仍持續樂觀展望。

張雍川指出，美國在財政政策跟貨幣政策上向來是相輔相成，接下來也會合作適度釋出刺激經濟表現的政策，國泰投信對於中東情勢發展仍會持續觀察，包括持續的時間、油價的上漲幅度與時間，以及美國政府陸續提出的緩解油價飆漲措施等。

至於美伊戰爭對於市場影響時間將持續多久？他表示，俄烏戰爭就是一例，根據過去經驗，戰爭對市場的影響在一開始時最為顯著，心裡面的衝擊會難免，但隨著戰爭延續心裡衝擊，加上市場衝擊逐漸淡化，最後仍會回到產業趨勢上面。