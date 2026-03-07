快訊

明低溫恐剩10度…下周2波冷氣團接力來襲 整周冷暖反覆橫跳

經典賽／對戰超強日本一勝難求 韓媒：不派王牌有更現實目標

出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火

聽新聞
0:00 / 0:00

中信金今年共招募7,150名 MA首年年薪18個月起跳

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
中信金控人資長卓長興出席2026台大校園徵才博覽會勉勵學子。中信金控／提供
中信金控人資長卓長興出席2026台大校園徵才博覽會勉勵學子。中信金控／提供

中信金控（2891）7日前進「VISION 2026台大校園徵才博覽會」，釋出超過7,150個職缺，向跨界跨域人才廣發英雄帖，其中，預計招募逾60位MA。中信金人資長卓長興點出，中國信託MA計畫有三大特色，包括兩年歷練最完整，也是業內唯一兩年內可晉升經理，且MA薪資在業內水準也同樣是前段班，以2025年來講，MA首年年薪至少可達18個月。

中信金人資長卓長興、中信金證券事業長張浴澤、台灣人壽總經理莊中慶、中信銀行策略長黃文烈7日現身台大校園徵才博覽會。卓長興表示，金融業重視穩健經營、人才投資與永續發展，中信金位居市場領先地位，加上海外布局完整，加入中信金得以立足總部、放眼全球營運，是新鮮人展開職涯的最佳選擇。

今年招募活動現場特別增設「國際人才交流專區」，提供不同國籍及對海內外職涯有興趣的學生諮詢，另舉辦教室座談會徵才活動，邀請中國信託銀行數位平台經營處處長李雅婷以MA大學姐的角色，分享儲備幹部面試方針，與學子深度交流，透過問答互動引導學生確立職涯志向、提前為踏入職場做好準備。

中信金「儲備幹部計畫」開辦至今已超過20年，今年預計招募逾60位海內外跨界菁英，是國內金融業最悠久、口碑最佳、且人數規模最大的MA計畫，也為唯一能在兩年升任經理的培育制度，完訓率逾八成，且兩人當中就有一人拔擢為主管職或具外派經歷，升遷速度亦較一般同仁快2至3倍。

除了MA計畫外，各子公司亦推出專屬招募計畫，如中信銀行法人金融業務持續開辦「國際法金業務菁英計畫（IRM）」，為業界首創三年期跨國業務人才培訓計畫，首屆學員完訓後已陸續派駐美國、香港、新加坡、日本、泰國、菲律賓等地，投入跨境業務最前線，另外有「法金儲備RM培訓計畫」提供系統化教育訓練與教練團制度、「法金儲備流程規劃人員培訓計畫（JPO Program）」培養法金作業流程規劃專家。

個人金融領域則有「儲備理財專員（JFA）計畫」，養成未來財富管理新世代專才。此外，中國信託綜合證券今年首度開辦「投資銀行儲備菁英計畫」，廣邀勇於挑戰的潛力人才攜手開創新局。除針對新鮮人之培訓計畫外，中信金控也釋出多元職缺機會，全年度預計招募7,150名新血，打造最強人才庫戰力。

黃文烈 台大 中信金

延伸閱讀

中信金前進台大校園徵才「招募7150名菁英MA」 首年年薪至少18個月

臺大校園徵才博覽會今登場 450個攤位釋出逾4萬職缺

邁向「金控2.0」玉山前進臺灣大學攬才 預計招募550人

金融科技人才夯 凱基金控今年釋出超過4,500個職缺

相關新聞

「AI需求強勁、拉回成買點」 國泰投信總座：下半年Fed仍有降息2碼空間

國泰投信總經理張雍川7日出席台大校園徵才博覽會，談到美伊衝突引發市場對通膨升溫及聯準會（Fed）貨幣政策的擔憂，他表示，油價上漲對於消費者物價指數（CPI）衝擊已經不像1970年代石油危機，短期市場波動難免，但長期回歸基本面，在AI需求仍持續暢旺下，台股逢低拉回對於投資人長期布局依舊是好的買點。

國泰金擁抱AI人才！數位科技職缺逾800名創高 連續4年成長

國泰金控（2882）暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，今年1月宣布大舉招募7,600名內外勤職缺，7日前進台大校園參與徵才博覽會，並以「國泰REMIX・我的職涯由我定調」為主軸，今年國泰金控開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，其中儲備幹部祭出77名職缺，首年即挑戰百萬年薪，提供海外人才布局與跨國輪調機會，而數位科技人才需求逾800名，已連續4年正成長。

壽險1月保費淨流入攀高 金額515億元 寫八個月高點

受惠於全球股市大好，投資型、分紅商品熱銷，保發中心統計，壽險業今年1月總保費收入3,135.2億元、保險給付金額2,619.9億元，單月保費淨流入高達515億元，寫去年6月以來新高，且連續八個月呈現保費淨流入。壽險業者指出，1月保費收入創新高，主要成長動能來自於美元利變險和投資型商品的熱銷，在投資市場表現良好的情況下，預期今年2、3月仍會維持保費淨流入。

玉山金控今年徵才600名 銀行總經理、科技長帶隊招募新血

玉山金控（2884）今（7）日前進台大校園徵才博覽會，以「來玉山～你會有更精彩的未來」為主軸，啟動2026年度徵才計畫，共開出600名職缺，其中包含儲備幹部計畫將招募50位，以及550名包括跨境金融、私銀財管、永續金融、證券市場及資訊科技等各領域優秀人才。

台新新光金招募7,500名 林淑真：海外布局下一站菲律賓、美西也評估

台新新光金控7日參與台大校園徵才博覽會，為合併後首場校園徵才活動，今年共開出約7,500名職缺，其中預計招募80位儲備菁英MA、300位私人銀行理財規劃顧問及財富管理理財專員等。台新銀行總經理林淑真指出，過去MA主要招募法人金融、個人金融、數位科技相關組別，今年配合整個外部的科技發展，新增「AI暨數據科學組」，希望能進一步培育AI專才，MA首年薪資待遇達百萬元，是最基本的門檻。

國泰擁抱AI人才 數位科技職缺逾800新高向跨域人才招手

國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，甫於今年1月宣布大舉招募7600名內外勤職缺，今（7）日前進台大校園參與徵才博覽會，開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，其中儲備幹部祭出77名職缺，首年即挑戰百萬年薪，提供海外人才布局與跨國輪調機會，而數位科技人才需求逾800名，已連續4年正成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。