金控搶人才釋出超過3萬名職缺 聚焦MA、數位科技領域

台大校園徵才博覽會7日熱鬧登場，其中，多家金融機構高層親自率領各子公司高階主管前進校園招募新血；今年各家金控與旗下子公司合計共釋出超過3萬個職缺，熱門職缺主要又以MA儲備幹部、AI與數位科技、財富管理與跨境金融等職缺為主。

國泰金控今年祭出7,600人，開出職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英等五大職系，其中儲備幹部祭出77名職缺，而數位科技人才需求逾800名，這已是連續4年正成長。

台新新光金今年也開出7,500名，其中，預計招募80位儲備菁英（MA）、300位私人銀行理財規劃顧問及財富管理理財專員，另外，壽險內外勤人員則預計招募4,000位。

台新銀行總經理林淑真指出，過去MA儲備菁英計畫主要招募法人金融、個人金融、數位科技相關組別，今年為了配合整個外部的科技發展，再新增「AI暨數據科學組」，希望能進一步培育AI專才，包括AI運用、數據治理、跨金控專案的創新科技人才，目前MA首年薪資待遇達百萬元，這是最基本的門檻。

中信金今年則預計釋出超過7,150個職缺，其中，今年預計將招募逾60位MA。中信金人資長卓長興也點出，中國信託在業內很早就開始招募MA，至今已超過20年，領域從個金、法金也已擴展至各管理單位。他點出，中國信託MA計畫有三大特色，包括兩年歷練最完整，也是業內唯一兩年內可晉升經理，且MA薪資在業內水準也同樣是前段班，以2025年來講，MA首年年薪至少可達18個月。

富邦金今年預計招募6,900名，其中，富邦MA儲備幹部計畫今年邁入第22期，招募範圍涵蓋8家公司、8項核心領域、28個組別，且富邦MA計畫不限科系背景，兩年培訓期有兩次升遷機會，首年即可挑戰百萬年薪，培訓期間提供銀行、證券、保險等跨領域整合性資源、跨公司共同培訓、跨部門輪習與關鍵專案。

凱基金今年預計釋出逾4,500個職缺，涵蓋財富管理、投資交易、資訊科技、數據分析、精算以及核保理賠等多元領域。其中，儲備幹部（MA）計畫為招募重點之一，今年預計延攬近40名跨領域人才，安排為期18個月的培訓與跨公司輪調機制，培養全方位金融視野，表現優異者首年即有機會挑戰百萬年薪。

元大金控也預計招募逾1千人，其中今年的儲備幹部（MA）招募計畫預計延攬30～50位菁英。元大金指出，過去MA招募限定研究所畢業，但今年也首度開放大學畢業生，目標是希望能先進入公司再去念書，而MA計畫輔導期為兩年，公司會透過密集訓練與評核制度培養人才，在MA兩年培訓結束後，留任率約七成，表現優異的留任者有挑戰年薪300萬元的機會。

玉山金控今年則預計招募600人，其中儲備幹部計畫預計將招募50位，計畫又進一步分為儲備幹部MA、財金儲備幹部TA、科技儲備幹部TMA三大類；另外，550名職缺則預計延攬跨境金融、私銀財管、永續金融、證券市場及資訊科技等各領域人才；南山人壽也同樣開出600名內勤職缺，徵才重點聚焦在「數位科技與AI轉型」、「保戶服務與行政管理」、「金融專業與永續發展」以及「MA儲備幹部」四大核心領域。