快訊

明低溫恐剩10度…下周2波冷氣團接力來襲 整周冷暖反覆橫跳

經典賽／對戰超強日本一勝難求 韓媒：不派王牌有更現實目標

出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火

聽新聞
0:00 / 0:00

金控搶人才釋出超過3萬名職缺 聚焦MA、數位科技領域

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

台大校園徵才博覽會7日熱鬧登場，其中，多家金融機構高層親自率領各子公司高階主管前進校園招募新血；今年各家金控與旗下子公司合計共釋出超過3萬個職缺，熱門職缺主要又以MA儲備幹部、AI與數位科技、財富管理與跨境金融等職缺為主。

國泰金控今年祭出7,600人，開出職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英等五大職系，其中儲備幹部祭出77名職缺，而數位科技人才需求逾800名，這已是連續4年正成長。

台新新光金今年也開出7,500名，其中，預計招募80位儲備菁英（MA）、300位私人銀行理財規劃顧問及財富管理理財專員，另外，壽險內外勤人員則預計招募4,000位。

台新銀行總經理林淑真指出，過去MA儲備菁英計畫主要招募法人金融、個人金融、數位科技相關組別，今年為了配合整個外部的科技發展，再新增「AI暨數據科學組」，希望能進一步培育AI專才，包括AI運用、數據治理、跨金控專案的創新科技人才，目前MA首年薪資待遇達百萬元，這是最基本的門檻。

中信金今年則預計釋出超過7,150個職缺，其中，今年預計將招募逾60位MA。中信金人資長卓長興也點出，中國信託在業內很早就開始招募MA，至今已超過20年，領域從個金、法金也已擴展至各管理單位。他點出，中國信託MA計畫有三大特色，包括兩年歷練最完整，也是業內唯一兩年內可晉升經理，且MA薪資在業內水準也同樣是前段班，以2025年來講，MA首年年薪至少可達18個月。

富邦金今年預計招募6,900名，其中，富邦MA儲備幹部計畫今年邁入第22期，招募範圍涵蓋8家公司、8項核心領域、28個組別，且富邦MA計畫不限科系背景，兩年培訓期有兩次升遷機會，首年即可挑戰百萬年薪，培訓期間提供銀行、證券、保險等跨領域整合性資源、跨公司共同培訓、跨部門輪習與關鍵專案。

凱基金今年預計釋出逾4,500個職缺，涵蓋財富管理、投資交易、資訊科技、數據分析、精算以及核保理賠等多元領域。其中，儲備幹部（MA）計畫為招募重點之一，今年預計延攬近40名跨領域人才，安排為期18個月的培訓與跨公司輪調機制，培養全方位金融視野，表現優異者首年即有機會挑戰百萬年薪。

元大金控也預計招募逾1千人，其中今年的儲備幹部（MA）招募計畫預計延攬30～50位菁英。元大金指出，過去MA招募限定研究所畢業，但今年也首度開放大學畢業生，目標是希望能先進入公司再去念書，而MA計畫輔導期為兩年，公司會透過密集訓練與評核制度培養人才，在MA兩年培訓結束後，留任率約七成，表現優異的留任者有挑戰年薪300萬元的機會。

玉山金控今年則預計招募600人，其中儲備幹部計畫預計將招募50位，計畫又進一步分為儲備幹部MA、財金儲備幹部TA、科技儲備幹部TMA三大類；另外，550名職缺則預計延攬跨境金融、私銀財管、永續金融、證券市場及資訊科技等各領域人才；南山人壽也同樣開出600名內勤職缺，徵才重點聚焦在「數位科技與AI轉型」、「保戶服務與行政管理」、「金融專業與永續發展」以及「MA儲備幹部」四大核心領域。

理財專員 金融機構 金控 職缺

延伸閱讀

中信金前進台大校園徵才「招募7150名菁英MA」 首年年薪至少18個月

元大金召募儲備幹部首增產業研究組 號召理工醫學跨域人才

東元釋500職缺 邀學子搭上全球能源轉型與AI新基礎建設浪潮

國泰金擁抱AI人才！數位科技職缺逾800名創高 連續4年成長

相關新聞

「AI需求強勁、拉回成買點」 國泰投信總座：下半年Fed仍有降息2碼空間

國泰投信總經理張雍川7日出席台大校園徵才博覽會，談到美伊衝突引發市場對通膨升溫及聯準會（Fed）貨幣政策的擔憂，他表示，油價上漲對於消費者物價指數（CPI）衝擊已經不像1970年代石油危機，短期市場波動難免，但長期回歸基本面，在AI需求仍持續暢旺下，台股逢低拉回對於投資人長期布局依舊是好的買點。

國泰金擁抱AI人才！數位科技職缺逾800名創高 連續4年成長

國泰金控（2882）暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，今年1月宣布大舉招募7,600名內外勤職缺，7日前進台大校園參與徵才博覽會，並以「國泰REMIX・我的職涯由我定調」為主軸，今年國泰金控開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，其中儲備幹部祭出77名職缺，首年即挑戰百萬年薪，提供海外人才布局與跨國輪調機會，而數位科技人才需求逾800名，已連續4年正成長。

壽險1月保費淨流入攀高 金額515億元 寫八個月高點

受惠於全球股市大好，投資型、分紅商品熱銷，保發中心統計，壽險業今年1月總保費收入3,135.2億元、保險給付金額2,619.9億元，單月保費淨流入高達515億元，寫去年6月以來新高，且連續八個月呈現保費淨流入。壽險業者指出，1月保費收入創新高，主要成長動能來自於美元利變險和投資型商品的熱銷，在投資市場表現良好的情況下，預期今年2、3月仍會維持保費淨流入。

玉山金控今年徵才600名 銀行總經理、科技長帶隊招募新血

玉山金控（2884）今（7）日前進台大校園徵才博覽會，以「來玉山～你會有更精彩的未來」為主軸，啟動2026年度徵才計畫，共開出600名職缺，其中包含儲備幹部計畫將招募50位，以及550名包括跨境金融、私銀財管、永續金融、證券市場及資訊科技等各領域優秀人才。

台新新光金招募7,500名 林淑真：海外布局下一站菲律賓、美西也評估

台新新光金控7日參與台大校園徵才博覽會，為合併後首場校園徵才活動，今年共開出約7,500名職缺，其中預計招募80位儲備菁英MA、300位私人銀行理財規劃顧問及財富管理理財專員等。台新銀行總經理林淑真指出，過去MA主要招募法人金融、個人金融、數位科技相關組別，今年配合整個外部的科技發展，新增「AI暨數據科學組」，希望能進一步培育AI專才，MA首年薪資待遇達百萬元，是最基本的門檻。

國泰擁抱AI人才 數位科技職缺逾800新高向跨域人才招手

國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，甫於今年1月宣布大舉招募7600名內外勤職缺，今（7）日前進台大校園參與徵才博覽會，開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，其中儲備幹部祭出77名職缺，首年即挑戰百萬年薪，提供海外人才布局與跨國輪調機會，而數位科技人才需求逾800名，已連續4年正成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。