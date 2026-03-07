中信金前進台大校園徵才「招募7150名菁英MA」 首年年薪至少18個月

國內金融業最早成立MA（儲備幹部）培訓制度、人數規模最大的中信金控，今日由中信金人資長卓長興率隊前進2026台大校園徵才博覽會，釋出超過7,150個職缺，向跨界跨域人才廣發英雄帖，其中MA第一年的全年年薪，依照去年水準來看，就有至少18個月。

中信金控「儲備幹部計畫（MA Program）」開辦至今已超過20年，今年預計招募逾60位海內外跨界菁英，也為唯一能在兩年升任經理的培育制度，完訓率逾八成，且兩人當中就有一人拔擢為主管職或具外派經歷，升遷速度亦較一般同仁快2至3倍。

卓長興表示，中信金的培訓制度，既持續且穩定，除了最早的個金、法金領域之外，現在進一步的擴展到各管理單位和資本市場，他特別指出海外就是中信金的MA制度裡面非常有特色的一塊，尤其必須陪同各個客戶到各個國家發展，其中更培養客戶關係維護經理人，學習財務制度，包括信用如何評核來長期維持專業服務。

對新鮮人到中信金的薪資行情，卓長興表示除了薪資前段班，還有好的福利制度，而且中信金的獲利成長穩定，每年都有一定的加薪比重，年終獎金也都會依照績效表現給予優越的年終獎金，與同業來比較的話，相當具有競爭優勢，這也是這幾年中信金在招募人才裡面最被肯定之處。

而MA的第一年的行情，若以去年來看，第一年就可以得到至少18個月的全年年薪，表現特別績優的單位，年終獎金就更多。

今日出席活動的還包括證券事業長張浴澤、台灣人壽總經理莊中慶、中信銀策略長黃文烈，以及三位由儲備幹部制度養成，現職為處級主管的台灣人壽金融投資二處處長楊慧君、中信銀行金融商品行銷處處長邱英明與數位平台經營處處長李雅婷現身說法，展現中信金控延攬年輕學子的決心與人才培育成果。

卓長興表示，金融業重視穩健經營、人才投資與永續發展，中信金控位居市場領先地位，加上海外布局完整，加入中信金控得以立足總部、放眼全球營運，是新鮮人展開職涯的最佳選擇。今年招募活動現場特別增設「國際人才交流專區」，提供不同國籍及對海內外職涯有興趣的學生諮詢。

除了MA計畫外，各子公司亦推出專屬招募計畫，如中信銀行法人金融業務持續開辦「國際法金業務菁英計畫，為業界首創三年期跨國業務人才培訓計畫，首屆學員完訓後已陸續派駐美國、香港、新加坡、日本、泰國、菲律賓等地，投入跨境業務最前線，另外有「法金儲備RM培訓計畫」提供系統化教育訓練與教練團制度、「法金儲備流程規劃人員培訓計畫」培養法金作業流程規劃專家。

個人金融領域則有「儲備理財專員計畫」，養成未來財富管理新世代專才。此外，中信證券今年首度開辦「投資銀行儲備菁英計畫」，廣邀勇於挑戰的潛力人才攜手開創新局。

除了針對新鮮人的培訓計畫外，中信金控長期深耕五大公益並推動體育發展，今年徵才活動特邀中信兄弟棒球隊啦啦隊Passion Sisters到場與學生互動，為校園徵才增添活力，並藉由運動精神鼓勵年輕學子勇敢追夢、挑戰自我。