中信金前進台大校園徵才「招募7150名菁英MA」 首年年薪至少18個月

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中信金控打造最強金融戰隊，釋出超過7,150個職缺，向跨界跨域人才廣發英雄帖，今日前進2026台大校園徵才博覽會。圖╱中信金控提供
中信金控打造最強金融戰隊，釋出超過7,150個職缺，向跨界跨域人才廣發英雄帖，今日前進2026台大校園徵才博覽會。圖╱中信金控提供

國內金融業最早成立MA（儲備幹部）培訓制度、人數規模最大的中信金控，今日由中信金人資長卓長興率隊前進2026台大校園徵才博覽會，釋出超過7,150個職缺，向跨界跨域人才廣發英雄帖，其中MA第一年的全年年薪，依照去年水準來看，就有至少18個月。

中信金控「儲備幹部計畫（MA Program）」開辦至今已超過20年，今年預計招募逾60位海內外跨界菁英，也為唯一能在兩年升任經理的培育制度，完訓率逾八成，且兩人當中就有一人拔擢為主管職或具外派經歷，升遷速度亦較一般同仁快2至3倍。

卓長興表示，中信金的培訓制度，既持續且穩定，除了最早的個金、法金領域之外，現在進一步的擴展到各管理單位和資本市場，他特別指出海外就是中信金的MA制度裡面非常有特色的一塊，尤其必須陪同各個客戶到各個國家發展，其中更培養客戶關係維護經理人，學習財務制度，包括信用如何評核來長期維持專業服務。

對新鮮人到中信金的薪資行情，卓長興表示除了薪資前段班，還有好的福利制度，而且中信金的獲利成長穩定，每年都有一定的加薪比重，年終獎金也都會依照績效表現給予優越的年終獎金，與同業來比較的話，相當具有競爭優勢，這也是這幾年中信金在招募人才裡面最被肯定之處。

而MA的第一年的行情，若以去年來看，第一年就可以得到至少18個月的全年年薪，表現特別績優的單位，年終獎金就更多。

今日出席活動的還包括證券事業長張浴澤、台灣人壽總經理莊中慶、中信銀策略長黃文烈，以及三位由儲備幹部制度養成，現職為處級主管的台灣人壽金融投資二處處長楊慧君、中信銀行金融商品行銷處處長邱英明與數位平台經營處處長李雅婷現身說法，展現中信金控延攬年輕學子的決心與人才培育成果。

卓長興表示，金融業重視穩健經營、人才投資與永續發展，中信金控位居市場領先地位，加上海外布局完整，加入中信金控得以立足總部、放眼全球營運，是新鮮人展開職涯的最佳選擇。今年招募活動現場特別增設「國際人才交流專區」，提供不同國籍及對海內外職涯有興趣的學生諮詢。

除了MA計畫外，各子公司亦推出專屬招募計畫，如中信銀行法人金融業務持續開辦「國際法金業務菁英計畫，為業界首創三年期跨國業務人才培訓計畫，首屆學員完訓後已陸續派駐美國、香港、新加坡、日本、泰國、菲律賓等地，投入跨境業務最前線，另外有「法金儲備RM培訓計畫」提供系統化教育訓練與教練團制度、「法金儲備流程規劃人員培訓計畫」培養法金作業流程規劃專家。

個人金融領域則有「儲備理財專員計畫」，養成未來財富管理新世代專才。此外，中信證券今年首度開辦「投資銀行儲備菁英計畫」，廣邀勇於挑戰的潛力人才攜手開創新局。

除了針對新鮮人的培訓計畫外，中信金控長期深耕五大公益並推動體育發展，今年徵才活動特邀中信兄弟棒球隊啦啦隊Passion Sisters到場與學生互動，為校園徵才增添活力，並藉由運動精神鼓勵年輕學子勇敢追夢、挑戰自我。

中信金控 年終獎金

相關新聞

「AI需求強勁、拉回成買點」 國泰投信總座：下半年Fed仍有降息2碼空間

國泰投信總經理張雍川7日出席台大校園徵才博覽會，談到美伊衝突引發市場對通膨升溫及聯準會（Fed）貨幣政策的擔憂，他表示，油價上漲對於消費者物價指數（CPI）衝擊已經不像1970年代石油危機，短期市場波動難免，但長期回歸基本面，在AI需求仍持續暢旺下，台股逢低拉回對於投資人長期布局依舊是好的買點。

國泰金擁抱AI人才！數位科技職缺逾800名創高 連續4年成長

國泰金控（2882）暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，今年1月宣布大舉招募7,600名內外勤職缺，7日前進台大校園參與徵才博覽會，並以「國泰REMIX・我的職涯由我定調」為主軸，今年國泰金控開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，其中儲備幹部祭出77名職缺，首年即挑戰百萬年薪，提供海外人才布局與跨國輪調機會，而數位科技人才需求逾800名，已連續4年正成長。

壽險1月保費淨流入攀高 金額515億元 寫八個月高點

受惠於全球股市大好，投資型、分紅商品熱銷，保發中心統計，壽險業今年1月總保費收入3,135.2億元、保險給付金額2,619.9億元，單月保費淨流入高達515億元，寫去年6月以來新高，且連續八個月呈現保費淨流入。壽險業者指出，1月保費收入創新高，主要成長動能來自於美元利變險和投資型商品的熱銷，在投資市場表現良好的情況下，預期今年2、3月仍會維持保費淨流入。

中信金前進台大校園徵才「招募7150名菁英MA」 首年年薪至少18個月

國內金融業最早成立MA（儲備幹部）培訓制度、人數規模最大的中信金控，今日由中信金人資長卓長興率隊前進2026台大校園徵才博覽會，釋出超過7,150個職缺，向跨界跨域人才廣發英雄帖，其中MA第一年的全年年薪，依照去年水準來看，就有至少18個月。

元大金召募儲備幹部首增產業研究組 號召理工醫學跨域人才

元大金控近來獲利與市值、股價穩坐金控前四強，也同步布局未來金融領導梯隊，金控總經理黃維誠今日領軍集團及子公司多位高階主管出席「台大校園徵才博覽會」，今年預計延攬30至50位具潛力與專業實力的菁英，橫跨五大關鍵領域，表現優異者即可挑戰年薪300萬元。

關稅與中東局勢帶來干擾 但財政刺激、AI 支出將支撐美國經濟

關稅與中東局勢干擾美股。不過，富蘭克林投顧指出，財政刺激、人工智慧（AI）支出將支撐美國經濟，美國聯準會（Fed）下半年仍可望降息，長線仍持續看好美股前景。

