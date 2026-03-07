快訊

「AI需求強勁、拉回成買點」 國泰投信總座：下半年Fed仍有降息2碼空間

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
國泰投信總經理張雍川7日出席台大校園徵才博覽會時談到美伊衝突，他認為，在AI需求仍持續暢旺下，台股逢低拉回對於投資人長期布局依舊是好的買點。記者葉佳華／攝影
國泰投信總經理張雍川7日出席台大校園徵才博覽會，談到美伊衝突引發市場對通膨升溫及聯準會（Fed）貨幣政策的擔憂，他表示，油價上漲對於消費者物價指數（CPI）衝擊已經不像1970年代石油危機，短期市場波動難免，但長期回歸基本面，在AI需求仍持續暢旺下，台股逢低拉回對於投資人長期布局依舊是好的買點。

張雍川指出，在地緣政治以及中東戰爭影響下，短期市場波動難免，但長期來看，股價還是回歸基本面，由於AI需求非常強勁，帶動台灣相關半導體、AI零組件、伺服器組裝需求仍然持續強勁，他認為逢低拉回的機會，對於投資人長期布局而言，仍是很好的買點，投資人在資產配置上，應該檢視自己手上的持股與ETF特性，做適度分散及風險控管。

針對後續油價、通膨、美國聯準會貨幣政策的後續影響，張雍川表示，戰爭對於油價飆升還是一個短期影響因素，加上近年來油價占整個消費者物價指數（CPI）比重已經明顯降低，因此油價上漲對於CPI衝擊已經不像1970年代石油危機那樣嚴重，認為投資人不要過度恐慌。

張雍川接著說，雖然聯準會降息步調可能會稍微延後，但整體核心CPI持續往下的趨勢仍然沒有改變，並不會因此改變聯準會貨幣政策的趨勢，目前預期今年下半年仍有2碼的降息空間，特別是在新任聯準會主席 Warsh上任後，聯準會的貨幣政策應會更加清晰。

張雍川指出，美國經濟成長動能還是相當強勁，加上下半年有大而美法案的減稅方案，以及臨近期中選舉，美國政府可望提出刺激經濟的利多政策，對於下半年美國經濟的成長動能以及AI 趨勢，依舊維持樂觀展望。

整體而言，對於中東戰爭的情勢發展，張雍川說，目前必須要持續觀察戰爭持續的時間、油價上漲的幅度及時間，另外，美國政府也陸續提出緩解油價飆漲的措施，這些皆需要持續觀察。

張雍川也坦言，對於戰事持續時間，預測上是相當困難，但根據過去俄烏戰爭的經驗來看，對於市場的衝擊往往一開始最顯著，衝擊難免，但隨著戰爭延續，市場衝擊也會逐漸淡化，逐步回到產業趨勢上面；他也說，美伊戰爭對市場影響之所以會加大波動，也跟今年以來股市上漲的速度跟幅度高於預期有關，隨著美伊衝突而適度拉回修正，對於中長期的投資者來講，也不見得是一件壞事。

相關新聞

國泰金擁抱AI人才！數位科技職缺逾800名創高 連續4年成長

國泰金控（2882）暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，今年1月宣布大舉招募7,600名內外勤職缺，7日前進台大校園參與徵才博覽會，並以「國泰REMIX・我的職涯由我定調」為主軸，今年國泰金控開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，其中儲備幹部祭出77名職缺，首年即挑戰百萬年薪，提供海外人才布局與跨國輪調機會，而數位科技人才需求逾800名，已連續4年正成長。

壽險1月保費淨流入攀高 金額515億元 寫八個月高點

受惠於全球股市大好，投資型、分紅商品熱銷，保發中心統計，壽險業今年1月總保費收入3,135.2億元、保險給付金額2,619.9億元，單月保費淨流入高達515億元，寫去年6月以來新高，且連續八個月呈現保費淨流入。壽險業者指出，1月保費收入創新高，主要成長動能來自於美元利變險和投資型商品的熱銷，在投資市場表現良好的情況下，預期今年2、3月仍會維持保費淨流入。

元大金召募儲備幹部首增產業研究組 號召理工醫學跨域人才

元大金控近來獲利與市值、股價穩坐金控前四強，也同步布局未來金融領導梯隊，金控總經理黃維誠今日領軍集團及子公司多位高階主管出席「台大校園徵才博覽會」，今年預計延攬30至50位具潛力與專業實力的菁英，橫跨五大關鍵領域，表現優異者即可挑戰年薪300萬元。

「AI需求強勁、拉回成買點」 國泰投信總座：下半年Fed仍有降息2碼空間

國泰投信總經理張雍川7日出席台大校園徵才博覽會，談到美伊衝突引發市場對通膨升溫及聯準會（Fed）貨幣政策的擔憂，他表示，油價上漲對於消費者物價指數（CPI）衝擊已經不像1970年代石油危機，短期市場波動難免，但長期回歸基本面，在AI需求仍持續暢旺下，台股逢低拉回對於投資人長期布局依舊是好的買點。

關稅與中東局勢帶來干擾 但財政刺激、AI 支出將支撐美國經濟

關稅與中東局勢干擾美股。不過，富蘭克林投顧指出，財政刺激、人工智慧（AI）支出將支撐美國經濟，美國聯準會（Fed）下半年仍可望降息，長線仍持續看好美股前景。

臺灣企銀115年經理人會議 宣示跨域並進、再創高峰

臺灣企銀（2834）3月6日召開「115年度全行經理人會議」，約200位總行及海內外分行高階主管齊聚一堂，共同檢視經營成果並宣示年度策略。董事長李嘉祥表示，2026年全行策略主軸訂為「跨域並進、再創高峰」，期望經理人持續跨業務合作並勇於接受挑戰，會上並嘉許績優單位經理人，勉勵同仁攜手合作再創佳績。

