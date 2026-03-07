「AI需求強勁、拉回成買點」 國泰投信總座：下半年Fed仍有降息2碼空間

國泰投信總經理張雍川7日出席台大校園徵才博覽會，談到美伊衝突引發市場對通膨升溫及聯準會（Fed）貨幣政策的擔憂，他表示，油價上漲對於消費者物價指數（CPI）衝擊已經不像1970年代石油危機，短期市場波動難免，但長期回歸基本面，在AI需求仍持續暢旺下，台股逢低拉回對於投資人長期布局依舊是好的買點。

張雍川指出，在地緣政治以及中東戰爭影響下，短期市場波動難免，但長期來看，股價還是回歸基本面，由於AI需求非常強勁，帶動台灣相關半導體、AI零組件、伺服器組裝需求仍然持續強勁，他認為逢低拉回的機會，對於投資人長期布局而言，仍是很好的買點，投資人在資產配置上，應該檢視自己手上的持股與ETF特性，做適度分散及風險控管。

針對後續油價、通膨、美國聯準會貨幣政策的後續影響，張雍川表示，戰爭對於油價飆升還是一個短期影響因素，加上近年來油價占整個消費者物價指數（CPI）比重已經明顯降低，因此油價上漲對於CPI衝擊已經不像1970年代石油危機那樣嚴重，認為投資人不要過度恐慌。

張雍川接著說，雖然聯準會降息步調可能會稍微延後，但整體核心CPI持續往下的趨勢仍然沒有改變，並不會因此改變聯準會貨幣政策的趨勢，目前預期今年下半年仍有2碼的降息空間，特別是在新任聯準會主席 Warsh上任後，聯準會的貨幣政策應會更加清晰。

張雍川指出，美國經濟成長動能還是相當強勁，加上下半年有大而美法案的減稅方案，以及臨近期中選舉，美國政府可望提出刺激經濟的利多政策，對於下半年美國經濟的成長動能以及AI 趨勢，依舊維持樂觀展望。

整體而言，對於中東戰爭的情勢發展，張雍川說，目前必須要持續觀察戰爭持續的時間、油價上漲的幅度及時間，另外，美國政府也陸續提出緩解油價飆漲的措施，這些皆需要持續觀察。

張雍川也坦言，對於戰事持續時間，預測上是相當困難，但根據過去俄烏戰爭的經驗來看，對於市場的衝擊往往一開始最顯著，衝擊難免，但隨著戰爭延續，市場衝擊也會逐漸淡化，逐步回到產業趨勢上面；他也說，美伊戰爭對市場影響之所以會加大波動，也跟今年以來股市上漲的速度跟幅度高於預期有關，隨著美伊衝突而適度拉回修正，對於中長期的投資者來講，也不見得是一件壞事。