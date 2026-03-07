元大金召募儲備幹部首增產業研究組 號召理工醫學跨域人才

元大金控近來獲利與市值、股價穩坐金控前四強，也同步布局未來金融領導梯隊，金控總經理黃維誠今日領軍集團及子公司多位高階主管出席「台大校園徵才博覽會」，今年預計延攬30至50位具潛力與專業實力的菁英，橫跨五大關鍵領域，表現優異者即可挑戰年薪300萬元。

元大金今年的MA（儲備幹部）召募除原有的「策略發展」、「投行法金」、「數位金融」、「投資交易」外，更首度增設「產業研究組」，特別鎖定理工與醫學等跨領域背景人才，希望透過扎實的邏輯思維與數據分析能力，將產業專業知識轉化為前瞻性的金融洞察。

元大金高層指出，元大金控個子公司在相關的業務，不論投信、證券、投顧的投資、研究報告，或客戶服務，以及銀行的授信業務，跟高科技產業關係愈來愈密切，因此有必要領跨領域引進這些人才協助金控掌握最新的產業脈動，也能進一步掌控產業瞬息萬變的風險，做出最穩妥的授信跟投資決策；此外，對於數位金融的使用往往以高科技背景者為最，跨域人才的吸收也有助於在數位金融的發展更精準滿足客戶的需求。

元大金著重集體作戰能力，因此希望MA有全方位的學習，例如現在元大投信總經理陳沛宇當初就是元大金MA。元大金高層指出，元大金對MA的培育是全方位的，包括會讓MA到至少3家子公司見習，在不同的子公司之間認識學習，也有助於未來進行跨子公司合作的溝通跟協調，培養集體作戰的能力。