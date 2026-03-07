快訊

「再不停手 德黑蘭會變加薩！」美以猛烈轟炸 伊朗人從歡慶變恐懼

袁惟仁靈堂追思會…陸元琪自曝被禁止到場 兒女回應了

夢幻成真！《櫻桃小丸子》真的相遇《蠟筆小新》 還有「雙廣志」合體笑料滿點

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰金擁抱AI人才！數位科技職缺逾800名創高 連續4年成長

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
國泰金控7日以「國泰REMIX・我的職涯由我定調」為主軸前進台大校園徵才博覽會。國泰金控／提供
國泰金控7日以「國泰REMIX・我的職涯由我定調」為主軸前進台大校園徵才博覽會。國泰金控／提供

國泰金控（2882）暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，今年1月宣布大舉招募7,600名內外勤職缺，7日前進台大校園參與徵才博覽會，並以「國泰REMIX・我的職涯由我定調」為主軸，今年國泰金控開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，其中儲備幹部祭出77名職缺，首年即挑戰百萬年薪，提供海外人才布局與跨國輪調機會，而數位科技人才需求逾800名，已連續4年正成長。

國泰投信總經理張雍川表示，國泰長期致力打造多元、開放且具成長的職場環境，鼓勵同仁勇於嘗試不同角色、跨領域學習，並持續精進專業能力，讓每個人都能在不同階段，找到最適合自己的發展方向。另外，面對AI與數位浪潮的快速發展，也持續以數位轉型為核心，積極培育與延攬各類數位科技人才。

因應AI代理（AI Agent）技術快速演進，國泰金控持續深化技術投入，並以GAIA 2.0 技術框架推動金融科技與AI創新，聚焦 AI、雲端與數據科技三大核心領域，帶動相關人才持續擴張，包含AI / ML 工程師、資料科學、資料工程、資安專家、雲端工程師、數位產品經理、金融科技應用開發者等職缺，同時積極延攬公共衛生、環安、土木工程、理工等非傳統金融背景的人才，以利因應健康、永續與多元業務場景。

以國泰人壽為例，運用資料科學、生成式AI，全面推動保險業務數位智能化，帶動數位科技人才需求；國泰世華銀行因應數位上雲、AI發展及海外數位金融服務的開展，積極找尋具備AI技術的資料分析或AI治理、AI應用場景規劃經驗之跨域人才。

國泰產險則因應產險業務多元場景之特性，持續導入AI工具與數據自動化技術，聚焦AI模型建置、數據治理與雲端架構等職缺；國泰證券則以數位經營模式，打造無斷點的國內外投資平台，積極延攬資訊科技人才；國泰投信因應公司未來業務擴展策略，將導入國際級資產管理系統，積極推動數位轉型、加速與國際接軌，預計釋出超過40個關鍵職缺，將聚焦雲端技術、系統分析、數據應用、程式開發與資訊安全等核心領域的人才。

因應AI及數位技術發展趨勢，國泰金控在徵才策略瞄準優秀的數位科技人才、跨域人才，誠摯邀請各方好手加入國泰，一起向下扎根、向上成長，為公司數位轉型帶來嶄新的視角創造更多可能。

國泰金 金融科技 職缺

延伸閱讀

台泥張安平：伊朗戰爭影響難預測 陸經濟尚未好轉…唯有AI應用最樂觀

臺大校園徵才博覽會今登場 450個攤位釋出逾4萬職缺

應屆畢業生注意！台積電大徵8,000人 碩畢年薪220萬

獨／研華聘「首席AI長」3月上任、今年徵才數砍半 技嘉釋出百名職缺

相關新聞

國泰金擁抱AI人才！數位科技職缺逾800名創高 連續4年成長

國泰金控（2882）暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，今年1月宣布大舉招募7,600名內外勤職缺，7日前進台大校園參與徵才博覽會，並以「國泰REMIX・我的職涯由我定調」為主軸，今年國泰金控開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，其中儲備幹部祭出77名職缺，首年即挑戰百萬年薪，提供海外人才布局與跨國輪調機會，而數位科技人才需求逾800名，已連續4年正成長。

壽險1月保費淨流入攀高 金額515億元 寫八個月高點

受惠於全球股市大好，投資型、分紅商品熱銷，保發中心統計，壽險業今年1月總保費收入3,135.2億元、保險給付金額2,619.9億元，單月保費淨流入高達515億元，寫去年6月以來新高，且連續八個月呈現保費淨流入。壽險業者指出，1月保費收入創新高，主要成長動能來自於美元利變險和投資型商品的熱銷，在投資市場表現良好的情況下，預期今年2、3月仍會維持保費淨流入。

元大金召募儲備幹部首增產業研究組 號召理工醫學跨域人才

元大金控近來獲利與市值、股價穩坐金控前四強，也同步布局未來金融領導梯隊，金控總經理黃維誠今日領軍集團及子公司多位高階主管出席「台大校園徵才博覽會」，今年預計延攬30至50位具潛力與專業實力的菁英，橫跨五大關鍵領域，表現優異者即可挑戰年薪300萬元。

「AI需求強勁、拉回成買點」 國泰投信總座：下半年Fed仍有降息2碼空間

國泰投信總經理張雍川7日出席台大校園徵才博覽會，談到美伊衝突引發市場對通膨升溫及聯準會（Fed）貨幣政策的擔憂，他表示，油價上漲對於消費者物價指數（CPI）衝擊已經不像1970年代石油危機，短期市場波動難免，但長期回歸基本面，在AI需求仍持續暢旺下，台股逢低拉回對於投資人長期布局依舊是好的買點。

關稅與中東局勢帶來干擾 但財政刺激、AI 支出將支撐美國經濟

關稅與中東局勢干擾美股。不過，富蘭克林投顧指出，財政刺激、人工智慧（AI）支出將支撐美國經濟，美國聯準會（Fed）下半年仍可望降息，長線仍持續看好美股前景。

臺灣企銀115年經理人會議 宣示跨域並進、再創高峰

臺灣企銀（2834）3月6日召開「115年度全行經理人會議」，約200位總行及海內外分行高階主管齊聚一堂，共同檢視經營成果並宣示年度策略。董事長李嘉祥表示，2026年全行策略主軸訂為「跨域並進、再創高峰」，期望經理人持續跨業務合作並勇於接受挑戰，會上並嘉許績優單位經理人，勉勵同仁攜手合作再創佳績。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。