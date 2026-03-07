關稅與中東局勢帶來干擾 但財政刺激、AI 支出將支撐美國經濟

關稅與中東局勢干擾美股。不過，富蘭克林投顧指出，財政刺激、人工智慧（AI）支出將支撐美國經濟，美國聯準會（Fed）下半年仍可望降息，長線仍持續看好美股前景。

富蘭克林坦伯頓全球股票投資團隊指出，美以聯軍對伊朗發動「史詩怒火行動」，近期關注重點包含荷莫茲海峽、伊朗報復範圍、OPEC+ 的回應、伊朗的中東代理人行動等。

富蘭克林坦伯頓全球股票投資團隊認為，目前市場反映的是危機，而非災難。在此基本情境下，局勢雖可能升級，但仍可控。投資人應保持謹慎，但對局勢有限度升級的假設持保留態度，關鍵是布蘭特原油價格開始回落。

富蘭克林投顧表示，中東局勢驟變，當前市場的關鍵考量是油價。好消息是美國能源淨生產國，而非消費國，能源領域能創造就業機會與利潤，可以部分抵銷油價上揚對經濟的衝擊。

富蘭克林投顧表示，值得留意的是，如今美國民眾在能源商品與服務的消費比例不到4%，低於2022年2月俄烏戰爭時的約5%，也低於2003年伊拉克戰爭、1990年波斯灣戰爭前的水準。能源成本上升對美國民眾荷包的壓力降低，有助於保護美國經濟。

此外，富蘭克林投顧指出，儘管通貨膨脹上升對Fed是雪上加霜，但此擔憂可能被誇大，因為油價上漲對核心通膨帶來的影響應較為溫和。因此，Fed仍有可能在今年下半年降息。