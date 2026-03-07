松瑞藥競逐厄他培南全球龍頭廠地位 今年營收拚一至兩成成長

松瑞藥（4167）明星產品「厄他培南」今年登陸全球第二大市場中國大陸，該公司5日表示，加上既有客戶在美國、西班牙的市占率持續提升，已攻下厄他培南全球前三大市場，今年起將逐步挑戰全球市場龍頭地位，並要積極爭取法國、義大利、阿根廷藥證，法人預期全年營收將挑戰一至兩成成長。

松瑞藥表示，隨全球醫藥支出攀升以及抗生素抗藥性問題日益嚴重，持續刺激醫院臨床治療策略改變，加速厄他培南學名藥取代原廠藥，以及厄他培南取代其他前線抗生素的趨勢。松瑞藥歷經20餘年全球長期深耕布局，其首創的厄他培南大批量盤式凍乾製程，極具規模經濟之產能優勢，目前為全球前三大廠。

松瑞藥表示，去年客戶必須提早至少半年下單，才有機會排入生產排程。目前第三條產線正在進行驗證與試產，期待投產時間能由第3季提前至第2季，預期今年厄他培南新產能上線後，可望順利舒緩至今產品仍供不應求的情況。

松瑞藥去年合併營收12.02億元；毛利率由去年同期28%成長至35%，主係核心產品厄他培南全球出貨量持續增加。另業外收入達3.36億元較前一年增加，稅後淨利達5.37億元，每股純益達1.72元。

松瑞藥指出，厄他培南自2019年於美國上市以來，松瑞藥即與其美國獨家經銷夥伴緊密合作，穩健拓展GPO版圖並深化客戶關係，松瑞藥憑藉卓越品質與穩定供應優勢，成功脫穎而出，於2025年全年銷售市占率穩居第一。

在中國大陸布局方面，依據米內網資料顯示，厄他培南一年用量超過300萬針，產品之複合年增率每年超過20%，市場潛力可期。根據全球醫學文獻使用經驗回饋，厄他培南具有一天一針的方便性，已有不少醫學中心及區域醫院推廣在宅醫療（HAH；Hospital at Home）以及門診醫療（OPAT；Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy），不但可以避免院內感染，更可以協助降低醫護人員及醫院床位的負荷量，節約醫藥支出，預期厄他培南用量將持續提升。

松瑞藥目前已成功在三十多個國家取得上市資格，在台灣、英國、智利等國家的市占率已超過50%，並持續擴大註冊版圖。松瑞藥以前瞻性的市場規劃，不斷提升產品競爭優勢，持續拉開與競爭者的差距，穩健擴大全球市占率。展望未來，隨著全球市占率穩定攀升，松瑞藥將朝向成為全球最具影響力的培南抗生素產品供應商之目標穩步邁進。

松瑞藥持續拓展多元事業版圖，子公司推出的保健品牌，產品已進駐全台藥妝店、藥局、診所與電商平台，為集團注入新成長動能。綜觀松瑞製藥近年的發展，無論在產能、品質、市占率或市場速度，松瑞藥都持續展現世界級的競爭優勢。未來將持續以創新為核心、全球視野為導向，朝向世界級醫藥企業大步邁進。