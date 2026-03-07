三金控前兩月獲利亮眼 永豐 EPS 0.57元領先 玉山0.44元 國票0.19元

三家上市金控昨（6）日同步公告2月自結稅後純益，合計三家單月獲利63.1億元；累計前兩月三家合計獲利159.2億元，年成長率近四成。其中，每股稅後純益（EPS）以永豐金0.57元位居三家金控之首，玉山金（2884）EPS 0.44元、國票金EPS 0.19元。

此外，銀行股EPS王上海商銀昨天也表示，今年股利政策可望高於去年1.8元，且不排除九年來首度派發股票股利，管理層透露，總股利達2元是建議選項之一，惟最終仍待3月底董事會決議通過。上海商銀2025年稅後純益148.2億元，EPS為3.06元，優於上年的2.78元。

永豐金累計前兩月稅後純益81.9億元，年成長53%，每股稅後純益0.57元，雙創歷史同期新高，其中，永豐銀行前兩月稅後純益53.7億元，年增26%，連續第六年創獲利同期新高，由利息淨收益及手續費淨收益的雙位數增長所帶動，年成長各為26%與11%。京城銀行前兩月稅後純益11.1億元，除了1月京城銀國際租賃處分利得2.8億元外，利息淨收益跟手續費淨收益皆有顯著成長。

永豐金證券前兩月稅後純益18.1億元，年增74%，亦創下歷史新高，主因經紀與泛財管手續費淨收益成長、以及資本利得增加，手續費淨收益年成長為64%。

玉山金2月單月稅後純益30.2億元，累計稅後盈餘70.4億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加22.5%，EPS為0.44元。主要子公司玉山銀行累計前兩月稅後純益61.2億元，較去年同期增加12.9%；玉山證券7.6億元；玉山創投5億元；玉山投信0.6億元。

展望今年，玉山金董事長黃男州表示，今年以銀行為主體的金控表現會不錯，證券商受惠於成交量大幅放大，今年也看好。

國票金控2月自結稅後純益2億元，累計前兩月稅後純益6.9億元，較去年同期增加3.6億元，年成長113.7%，每股稅後純益（EPS）0.19元。進一步觀察各子公司前兩月獲利表現，其中，子公司國際票券受惠於美國聯準會在去年降息三碼影響，外幣RP成本下跌，外幣債券養券為正貢獻，加上年初實現部分債券資本利得，前兩月獲利年增79.5%。

子公司國票證券因股市上漲，證券市場日均量比去年同期高，股權投資及自營業務獲利也較去年增加，累計前兩月獲利年增274.9%。不過，子公司國票創投則因持股評價利益比去年同期減少加上轉投資大陸國旺租賃虧損，前兩月獲利年減47.3%。