接軌新制 潤泰新、潤泰全縮水
潤泰新（9945）昨（6）日公告，採權益法投資的南山人壽因今年起首次適用國際財務報導準則第17號（IFRS 17）「保險合約」，並同步進行IFRS 9金融資產重新指定等調整，對潤泰新今年1月1日股東權益影響約減少82億元。
潤泰新表示，此次調整，主要是配合國際財報準則（IFRS 17）正式接軌，是帳面上的一次性調整，並不是公司營運出現虧損，更不影響公司現金流、獲利或今年發放股利的能力。
潤泰全昨日同步公告，其採權益法評價之被投資公司南山人壽，今年1月1日起首次適用國際財務報導準則第17號「保險合約」，受會計準則轉換影響，南山人壽期初權益出現調整，對潤泰全股東權益影響數約減少85億元。
