資產重分類 關注三要素

壽險業今年接軌國際財務報導準則第17號「保險合約」（IFRS 17），各公司在開帳日進行資產重分類對淨值影響逐步揭露，壽險業者指出，淨值增減主要受三要素影響，包含高預定利率保單占比、按攤銷後成本（AC）衡量之金融資產債券比例分配，以及台、外幣公債利率變動對保險負債評價的影響。

一家壽險公司高層分析，若壽險公司將較多債券資產列在AC分類，因不需即時按市價評價，對淨值波動影響較小；反之若列入透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）或透過損益按公允價值衡量（FVTPL）之金融資產／負債，則須反映市場價格變動，可能直接影響淨值或損益，各公司資產重分類比例不同，將導致淨值表現出現差異。

其次，高預定利率保單占比也是重要因素。壽險高層指出，過去部分壽險公司銷售較多預定利率達6%左右高利率保單，在IFRS 17制度下，保險負債須依現時利率重新評價，若現行台幣10年期公債市場利率較低，負債現值將提高，對淨值產生不利影響。市場認為，深耕壽險業逾60年的南山人壽過去銷售的高預定利率保單占比較高，因此在利率下降環境下，負債評價壓力相對較大。

另一家壽險公司高層表示，資產重分類核心目的在資產與負債的匹配。過去部分債券投資列在AC項下，無須按市價評價，但接軌IFRS 17後，部分資產需重新分類至FVOCI或FVTPL項目，且資產負債都需同步移轉使其匹配。疫情後全球進入升息循環，過去低利率時期買進的債券若移動到FVOCI改採市價評價，多會呈現淨值減損；若列在FVTPL，則會直接影響損益。

不過，壽險高層也說，若壽險公司持有債券至到期並按票面金額計算，長期而言並不會形成實際損失。