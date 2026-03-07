新台幣連二升 收31.678

台股交投量縮， 新台幣昨（6）日匯價以31.678元收盤，小升0.5分，連二升，成交量較日前縮減至21.61億美元。新台幣匯價本周周線收黑，一周貶值4.27角，展望下周匯價區間，匯銀估在31.55~31.85元。

美元指數近期相對偏強，在99大關附近震盪，國際油價昨日已站上85美元，新台幣匯價昨日開盤後一度觸及31.795元，貶值1.12角，但隨即看到央行進場調節，守住31.8元關卡不破，收斂跌幅後轉為小升；央行進場後，外資也開始「雙向」操作，但整體仍以抓美元匯出為主，估昨日匯出量約11億美元。

近日，中央銀行金檢處副處長謝人俊完成研究報告「國際金融演進與審慎監理變革：重大事件之反思及啟示」，指出當前國際金融業務往來日趨緊密，跨國資本移動速度極快，往往可在短時間大規模流入或流出特定市場，使金融問題具高度外溢性，一旦出現波動便會「牽一髮而動全身」。

報告指出，大額異常資本流動本質上具備炒作資產、推升價格的能力，若缺乏適當監理，易放大市場波動與金融風險。