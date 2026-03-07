快訊

東北季風影響北台灣降雨微冷 吳德榮：下周二鋒面掠過 這天才放晴回暖

軍購條例卡關數月 3版本昨付委 賴總統感謝立院

聽新聞
0:00 / 0:00

接軌新制 南山壽淨值減631億 主要受公債利率下滑影響

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
南山人壽指出，IFRS 17上路後，對財務報表主要帶來兩影響。 南山人壽／提供
南山人壽指出，IFRS 17上路後，對財務報表主要帶來兩影響。 南山人壽／提供

南山人壽昨（6）日發布重訊指出，今年1月1日首次適用國際財務報導準則第17號「保險合約」（IFRS 17），並將IFRS 9的金融資產重分類，適用日帳列合併股東權益（淨值）金額，較去年底年報減損約新台幣631億元。

南山人壽表示，主因保險負債受去年台幣10年期公債市場利率下滑影響所致，非實質業務損失，未來逐年釋放利潤的CSM（合約服務邊際）已累積近3,800億元。

壽險業者適用IFRS 17資產重分類情形
壽險業者適用IFRS 17資產重分類情形

凱基金5日公告旗下凱基人壽因資產重分類使股東權益增加135億元，南山人壽昨日則公告股東權益減少約631億元。

南山人壽指出，IFRS 17上路後，對財務報表主要帶來兩影響，首先是金融資產需重新指定會計分類，以配合保險負債衡量方式進行資產與負債的匹配；其次是保險負債須依IFRS 17規定，以反映市場「現時利率」衡量。相較過去部分採用鎖定利率的計算方式，新的評價方式將使負債價值更直接反映市場利率變動。

南山人壽說明，此次淨值調整主要來自台幣10年期公債市場利率變動影響。去年初用於衡量保險合約負債折現的10年期台幣利率約1.86%，至去年底下降至1.62%，利率下滑使保險負債現值提高，導致公司需增提準備金，對淨值產生不利影響。此為會計評價結果，並非現金流或經營損失，後續仍會隨市場利率變動調整。市場預期，若未來利率回升，相關評價影響亦將減少。

除淨值變動，IFRS 17最受矚目的便是CSM，用以衡量保險公司尚未認列的未來利潤。南山人壽表示，截至接軌日，南山累積的CSM餘額近3,800億元，預計未來將依保單服務期間逐年釋放至損益，每年釋放率約6%至7%。根據推算，南山人壽未來每年將釋放228億至266億元的CSM至損益，外加每年新契約CSM目標550億元若達標，將有助利潤挹注逐步提高。

南山人壽表示，近年公司持續推動商品結構轉型，著重發展保障型及健康險（A&H）等商品，有助累積CSM並提升保險本業價值。在CSM基礎穩固及新契約持續成長帶動下，對未來營運發展審慎樂觀，預期隨制度接軌完成與營運體質持續優化，整體獲利能力與財務表現將展現穩健且具延續性的成長動能。

淨值 資產 凱基金

延伸閱讀

潤泰新認列南山人壽調整…股東權益減少82億元 公司：不影響營運

適用IFRS 17資產重分類 南山人壽淨值減少631億元、CSM累積近3,800億

南山搶當信義區最大包租公 A26 上梁 與 A21 分別在明後年完工

南山人壽串連「四合願」 打造綠色走廊

相關新聞

壽險1月保費淨流入攀高 金額515億元 寫八個月高點

受惠於全球股市大好，投資型、分紅商品熱銷，保發中心統計，壽險業今年1月總保費收入3,135.2億元、保險給付金額2,619.9億元，單月保費淨流入高達515億元，寫去年6月以來新高，且連續八個月呈現保費淨流入。壽險業者指出，1月保費收入創新高，主要成長動能來自於美元利變險和投資型商品的熱銷，在投資市場表現良好的情況下，預期今年2、3月仍會維持保費淨流入。

臺灣企銀115年經理人會議 宣示跨域並進、再創高峰

臺灣企銀（2834）3月6日召開「115年度全行經理人會議」，約200位總行及海內外分行高階主管齊聚一堂，共同檢視經營成果並宣示年度策略。董事長李嘉祥表示，2026年全行策略主軸訂為「跨域並進、再創高峰」，期望經理人持續跨業務合作並勇於接受挑戰，會上並嘉許績優單位經理人，勉勵同仁攜手合作再創佳績。

企業生日快樂／友邦人壽 打造跨時間保障

AIA友邦人壽在台根基從1990年前身Alico美國人壽開始，2009年以新品牌再進入台灣壽險市場，邁入第17年，帶著守護幸福的信念，延續對台灣客戶的長期承諾，並引進AIA友邦保險集團「健康長久好生活」的願景，將服務從事後補償延伸至事前預防，以更強大的國際資源投入台灣市場，今年啟用全台首棟外商壽險冠名總部大樓，持續深化在地經營。

企業生日快樂／友邦人壽未來式保險 創造穩定金流

台灣人口結構面臨少子化與超高齡社會雙重衝擊，AIA友邦人壽總經理侯文成表示，台灣壽險市場高度成熟，近年來也面臨轉型，未來擁有「穩定金流」才是大趨勢，友邦人壽採取多元通路策略並且深化資產配置，打造「未來式保險」提供保戶最大保障。以下是專訪紀要：

企業生日快樂／友邦人壽陪伴式公益 助青少年圓夢

綠茵場上奔跑的足球小將，揮灑的不只是汗水，更是對未來的想像。對AIA友邦人壽而言，足球不僅是一項運動，更是一把開啟「健康長久好生活」的鑰匙。友邦人壽將ESG中的「社會」面向聚焦於基層足球教育，透過制度化賽事、校園深耕與國際資源導入，為台灣青少年打造一條通往世界的道路。

央行下重手 緩和台幣貶壓…匯率震盪後微升

路透6日報導，消息人士透露，台灣央行致電多家大型出口商，允許其擴大賣匯金額，發揮緩和新台幣貶值壓力效果。在央行終於「出手」下，各大型出口商賣匯金額較往常高出許多，新台幣兌美元6日開低後震盪微收升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。