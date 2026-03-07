接軌新制 南山壽淨值減631億 主要受公債利率下滑影響

南山人壽昨（6）日發布重訊指出，今年1月1日首次適用國際財務報導準則第17號「保險合約」（IFRS 17），並將IFRS 9的金融資產重分類，適用日帳列合併股東權益（淨值）金額，較去年底年報減損約新台幣631億元。

南山人壽表示，主因保險負債受去年台幣10年期公債市場利率下滑影響所致，非實質業務損失，未來逐年釋放利潤的CSM（合約服務邊際）已累積近3,800億元。

壽險業者適用IFRS 17資產重分類情形

繼凱基金5日公告旗下凱基人壽因資產重分類使股東權益增加135億元，南山人壽昨日則公告股東權益減少約631億元。

南山人壽指出，IFRS 17上路後，對財務報表主要帶來兩影響，首先是金融資產需重新指定會計分類，以配合保險負債衡量方式進行資產與負債的匹配；其次是保險負債須依IFRS 17規定，以反映市場「現時利率」衡量。相較過去部分採用鎖定利率的計算方式，新的評價方式將使負債價值更直接反映市場利率變動。

南山人壽說明，此次淨值調整主要來自台幣10年期公債市場利率變動影響。去年初用於衡量保險合約負債折現的10年期台幣利率約1.86%，至去年底下降至1.62%，利率下滑使保險負債現值提高，導致公司需增提準備金，對淨值產生不利影響。此為會計評價結果，並非現金流或經營損失，後續仍會隨市場利率變動調整。市場預期，若未來利率回升，相關評價影響亦將減少。

除淨值變動，IFRS 17最受矚目的便是CSM，用以衡量保險公司尚未認列的未來利潤。南山人壽表示，截至接軌日，南山累積的CSM餘額近3,800億元，預計未來將依保單服務期間逐年釋放至損益，每年釋放率約6%至7%。根據推算，南山人壽未來每年將釋放228億至266億元的CSM至損益，外加每年新契約CSM目標550億元若達標，將有助利潤挹注逐步提高。

南山人壽表示，近年公司持續推動商品結構轉型，著重發展保障型及健康險（A&H）等商品，有助累積CSM並提升保險本業價值。在CSM基礎穩固及新契約持續成長帶動下，對未來營運發展審慎樂觀，預期隨制度接軌完成與營運體質持續優化，整體獲利能力與財務表現將展現穩健且具延續性的成長動能。