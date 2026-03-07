央行下重手 緩和台幣貶壓…匯率震盪後微升

路透6日報導，消息人士透露，台灣央行致電多家大型出口商，允許其擴大賣匯金額，發揮緩和新台幣貶值壓力效果。在央行終於「出手」下，各大型出口商賣匯金額較往常高出許多，新台幣兌美元6日開低後震盪微收升。

報導指出，面臨新台幣跌跌不休且潛在貶值壓力，一位消息人士表示，央行已致電多家大型出口商，同意其擴大每天賣匯金額。對此，台灣央行官方暫無回應。

一名銀行交易員說，之前出口商每天賣匯上限是10支（1支100萬美元），「今天可以賣超過20支」，「一大早出口商就出來掛（美元）賣單，還有出口商說今天要賣30、40支」。

另一消息人士指出，央行有「安排」出口商出來賣匯，且賣匯量可以擴大，「之前一天要賣超過10支，還是有一些限制，但央行同意出口商、也希望可以多賣一些」。

另一名銀行交易員表示，出口商6日可賣美元金額較往常多出約兩成，例如原本每天賣20支，當天可以擴大到25支，「一大早就來要賣了，出口商賣很多」。

此外，匯銀人士指出，觀察央行近期在外匯市場操作基調以「提供流動性」為主，而非採取強力干預措施。央行主要透過調節市場供需，維持匯市秩序，僅在匯價觸及關鍵價位需要防守時，才加大調節力道，以避免市場過度波動。

匯銀人士分析，昨日外資在股匯市雙向操作，整體偏向賣超，資金流向仍是影響新台幣走勢重要因素。短期而言，新台幣匯率表現仍高度取決於台股走勢及國際資金動向。若台股維持相對穩定，匯市壓力可望減輕；但若台股再度出現明顯回檔，資金匯出規模可能擴大，屆時新台幣不排除進一步走弱。

匯銀人士認為，台北股匯市近期大幅震盪是否告一段落，仍需觀察台股後續表現。由於台股目前仍處高檔，波動幅度會同步放大，在此背景下，新台幣匯率單日波動1角之上，也會是常態，不再是「劇烈」震盪。

另一方面，國際金融市場仍需關注美國經濟數據，若非農就業數據表現強勁，可能推升美元走勢，進一步影響亞幣與新台幣表現，成為短期匯市重要觀察指標。