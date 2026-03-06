新光保全啟動「D.A.N.C.E」策略 以AI賦能推動安全科技升級

新光保全舉辦2026年春酒盛會，集結營運團隊與各界事業夥伴，共同回顧過去一年在產業變動與市場競爭下所累積的成果，並對同仁的努力表達感謝。同時，活動也對外揭示公司2026年的經營策略與未來發展方向。面對數位轉型加速與安全風險型態日益多元的新環境，新光保全表示，未來將以科技深化為核心動能、以營運優化為基礎，穩健推動組織與服務模式全面升級。

新光保全指出，安全服務產業正由過去以人力與硬體設備為主的模式，逐步轉型為整合數據分析與智慧決策支援的新型態服務。因應這項產業趨勢，今年特別提出以「D.A.N.C.E.」為核心的年度經營策略架構，全面提升市場競爭力與營運效率。

在策略內容方面，「Demand Drive」強調回歸客戶需求本質，透過場域洞察與使用情境分析，持續優化產品與服務設計；「AI Productivity」則聚焦人工智慧技術導入營運流程與管理決策，以提升整體生產力與組織運作效率；「New Spaces」則因應高齡化社會與產業升級趨勢，積極布局智慧照護與整合型安全服務，拓展更多應用場景與新市場機會。

此外，「Cost Effective」策略將透過精準的成本管理與資源配置優化，提升投資效益與營運效率；「Employee Centric」則著重於人才培育與組織韌性建構，持續強化員工與企業之間的長期連結，並透過制度與文化打造更具凝聚力的團隊，促進企業與人才的價值共創。

新光保全表示，科技應用的核心不僅是導入新工具，更關鍵的是透過流程再造與數據整合，全面提升企業治理與決策能力。未來將持續深化系統串接與資料整合，推動安全服務從傳統事後應變模式，進一步升級為具備前端預警與即時決策支援能力的智慧安全服務體系。

新光保全也預告將於3月17日前進台北南港展覽館參與智慧城市展，展示多項結合AI技術的創新應用成果。此次展出重點涵蓋金融防詐、商家防竊、居家安全管理以及醫療物流安全等領域，透過多元場域的整合解決方案，展現安控服務從「被動監控」邁向「智慧風險管理」的發展趨勢。

新光保全將「永續發展」與「科技創新」視為長期核心策略，在穩健經營基礎上，將持續深化技術應用與服務創新，強化風險管理與價值創造能力，不僅為客戶打造更安心且智慧的生活環境，也期望為股東與各方利害關係人創造穩定且長期的企業價值。