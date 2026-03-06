聽新聞
新光保全啟動「D.A.N.C.E」策略 以AI賦能推動安全科技升級

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新光保全董事長吳昕東（中）、總經理洪國超（右二）、執行副總黃春明（左二）出席2026春酒活動。圖／新光保全提供
新光保全舉辦2026年春酒盛會，集結營運團隊與各界事業夥伴，共同回顧過去一年在產業變動與市場競爭下所累積的成果，並對同仁的努力表達感謝。同時，活動也對外揭示公司2026年的經營策略與未來發展方向。面對數位轉型加速與安全風險型態日益多元的新環境，新光保全表示，未來將以科技深化為核心動能、以營運優化為基礎，穩健推動組織與服務模式全面升級。

新光保全指出，安全服務產業正由過去以人力與硬體設備為主的模式，逐步轉型為整合數據分析與智慧決策支援的新型態服務。因應這項產業趨勢，今年特別提出以「D.A.N.C.E.」為核心的年度經營策略架構，全面提升市場競爭力與營運效率。

在策略內容方面，「Demand Drive」強調回歸客戶需求本質，透過場域洞察與使用情境分析，持續優化產品與服務設計；「AI Productivity」則聚焦人工智慧技術導入營運流程與管理決策，以提升整體生產力與組織運作效率；「New Spaces」則因應高齡化社會與產業升級趨勢，積極布局智慧照護與整合型安全服務，拓展更多應用場景與新市場機會。

此外，「Cost Effective」策略將透過精準的成本管理與資源配置優化，提升投資效益與營運效率；「Employee Centric」則著重於人才培育與組織韌性建構，持續強化員工與企業之間的長期連結，並透過制度與文化打造更具凝聚力的團隊，促進企業與人才的價值共創。

新光保全表示，科技應用的核心不僅是導入新工具，更關鍵的是透過流程再造與數據整合，全面提升企業治理與決策能力。未來將持續深化系統串接與資料整合，推動安全服務從傳統事後應變模式，進一步升級為具備前端預警與即時決策支援能力的智慧安全服務體系。

新光保全也預告將於3月17日前進台北南港展覽館參與智慧城市展，展示多項結合AI技術的創新應用成果。此次展出重點涵蓋金融防詐、商家防竊、居家安全管理以及醫療物流安全等領域，透過多元場域的整合解決方案，展現安控服務從「被動監控」邁向「智慧風險管理」的發展趨勢。

新光保全將「永續發展」與「科技創新」視為長期核心策略，在穩健經營基礎上，將持續深化技術應用與服務創新，強化風險管理與價值創造能力，不僅為客戶打造更安心且智慧的生活環境，也期望為股東與各方利害關係人創造穩定且長期的企業價值。

相關新聞

壽險1月保費淨流入攀高 金額515億元 寫八個月高點

受惠於全球股市大好，投資型、分紅商品熱銷，保發中心統計，壽險業今年1月總保費收入3,135.2億元、保險給付金額2,619.9億元，單月保費淨流入高達515億元，寫去年6月以來新高，且連續八個月呈現保費淨流入。壽險業者指出，1月保費收入創新高，主要成長動能來自於美元利變險和投資型商品的熱銷，在投資市場表現良好的情況下，預期今年2、3月仍會維持保費淨流入。

松瑞藥競逐厄他培南全球龍頭廠地位 今年營收拚一至兩成成長

松瑞藥（4167）明星產品「厄他培南」今年登陸全球第二大市場中國大陸，該公司5日表示，加上既有客戶在美國、西班牙的市占率持續提升，已攻下厄他培南全球前三大市場，今年起將逐步挑戰全球市場龍頭地位，並要積極爭取法國、義大利、阿根廷藥證，法人預期全年營收將挑戰一至兩成成長。

新光保全啟動「D.A.N.C.E」策略 以AI賦能推動安全科技升級

央行信心喊話台幣貶翻升 戰火衝擊單週仍重貶4.27角

中東戰火延續，金融市場持續震盪，台股今天重返跌勢，新台幣匯率早盤也貶逾1角，但在央行信心喊話之下，市場緊張情緒略有淡化，...

看棒球也布局全球！永豐金證券力挺投資人擊出財富全壘打

隨2026年世界棒球大賽即將開打，永豐金證券應援台灣棒球，為前進美國決賽集氣，祭出雙重交易應援好禮。

比特幣現貨 ETF 兩周吸金逾18億美元 專家揭後續走勢關鍵

受美伊戰爭局勢影響，股市近日震盪整理，但比特幣卻出現反彈，連三日站穩在7萬美元之上，台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻認為，比特幣反彈受惠於三大因素，一是川普公開發聲力挺加密產業，二是比特幣現貨ETF近二周累計淨流入逾18億美元，三是市場去槓桿與超賣修正一波後，壓力減輕，短期來看，站穩7萬美元是第一道防線，站上7.2萬美元持續反彈才具延續性。

