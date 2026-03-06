台企銀召開經理人會議 董座李嘉祥宣示年度五大策略方針

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
台灣企銀2026年經理人會議，由董事長李嘉祥(中)及總經理李國忠(右3)帶領經理人宣示「跨域並進、再創高峰」。台企銀／提供
台灣企銀6日召開「2026年度全行經理人會議」，約200位總行及海內外分行高階主管齊聚一堂，共同檢視經營成果並宣示年度策略。董事長李嘉祥表示，2026年全行策略主軸訂為「跨域並進、再創高峰」，期望經理人持續跨業務合作並勇於接受挑戰，會上也嘉許績優單位經理人，勉勵同仁攜手合作再創佳績。

台企銀（2834）董事長李嘉祥指出，去年金融環境面臨關稅政策波動等壓力，台灣企銀仍繳出亮眼績效，2025年合併稅前淨利152.45億元，年成長8.41%，連四年突破百億大關，資產品質亦穩健提升，好成績歸功於全體同仁的貢獻。展望馬年，全行將持續在法令遵循及風險管理的基礎上，拓展企業金融客群，並透過財富管理業務擴大個人金融獲利，同時提升海外分行業務動能，全面優化獲利結構。

台灣企銀明確宣示2026年度五大策略方針：「多元收益來源，擴大資產規模」、「深化數位賦能，達成獲利目標」、「強化風險管理，提升資本三率」、「優化管理機制，維護資產品質」及「穩健法遵內控，建構永續未來」，透過經理人交流凝聚共識及向心力，期許在變動的經營環境中，展現穩健成長的實力。

董事長李嘉祥也勉勵經理人：「成功沒有奇蹟，只有累積與軌跡」，台灣企銀持續以「中小企業首選金融夥伴」為定位，透過跨域整合、公私協力，協助企業因應永續轉型與全球市場挑戰。台灣企銀也將深化政策金融角色，近期已透過親訪及社交媒體等複合通路，主動關懷逾6.4萬家中小企業客戶的金融需求，陪伴企業穩健前行。

針對AI浪潮，會中特別邀請曾思遠博士以「從數位化到 AI 化：開創新金融價值的方式」為題演講，增進經理人對數位金融轉型的理解。台灣企銀近年積極落實數位轉型，以客戶需求為導向，推動永續金融；同時面對日新月異的詐騙犯罪，持續深度執行與高檢署簽署的可疑交易分析合作備忘錄，並藉由自行研發的「天眼識詐模型」提前攔截高風險情境，主動推廣全民防詐教育，落實社會責任。

