企業生日快樂／友邦人壽陪伴式公益 助青少年圓夢

綠茵場上奔跑的足球小將，揮灑的不只是汗水，更是對未來的想像。對AIA友邦人壽而言，足球不僅是一項運動，更是一把開啟「健康長久好生活」的鑰匙。友邦人壽將ESG中的「社會」面向聚焦於基層足球教育，透過制度化賽事、校園深耕與國際資源導入，為台灣青少年打造一條通往世界的道路。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，這段足球旅程的起點可追溯至2019年。友邦人壽透過教育部體育署的媒合平台，與宜蘭順安國中足球隊結下緣分，友邦人壽選擇更長遠、更具挑戰性的「長期陪伴」，不僅提供訓練經費、裝備與比賽資源，讓孩子能無後顧之憂地投入訓練，也重視「穩定環境」對孩子成長的重要性。

侯文成指出，足球教育的核心，不只是培養未來的國腳，更是透過紀律、合作與抗壓訓練，形塑孩子面對困難時不輕言放棄的韌性。這種「陪伴式公益」讓企業資源真正成為孩子成長的力量，而非曇花一現的善意。

友邦人壽是英超熱刺足球俱樂部（Tottenham Hotspur）的全球主要合作夥伴，擁有珍貴的國際資源。為了讓台灣基層足球與世界接軌，AIA友邦人壽自2023年起創辦「AIA x Spurs 國小足球菁英盃」，賽事逐年擴大，至2025年已成為全國性指標賽事，涵蓋U6至U12四個組別，去年吸引1遍布北中南165支隊伍參與。對許多小球員而言，是第一次站上全國舞台，第一次感受到「原來我也能在更大的世界競技」。

侯文成認為，ESG的精神之一是「普惠」與「公平」。友邦人壽觀察到台灣城鄉體育資源仍存在落差，因此將目光投向東台灣。「AIA x Spurs 菁英暑訓營」在2025年正式啟動，深入宜蘭、花蓮、台東七所學校，由專業教練遴選出24位具潛力的青少年球員。在友邦人壽全額贊助下，這群孩子飛往泰國蘇美島，展開為期一週的密集訓練。對許多孩子而言，這是人生第一次出國，也是第一次踏上國際級訓練基地。他們在專業教練的指導下接受戰術、體能與心理訓練，並在跨文化的環境中學習獨立與自信。

友邦人壽透過「校園培訓」、「制度化賽事」與「海外集訓」三大支柱，建構出一套可衡量、可複製、可延續的公益模式。這套模式不僅縮短城鄉差距，更讓「健康長久好生活」的品牌承諾落實在孩子的每一次奔跑、每一次嘗試、每一次突破之中。侯文成指出，未來持續結合在地需求與國際資源，深化基層足球的支持力度，讓更多孩子因為足球而看見希望、找到方向、擁抱更大的世界。運動能改變生命，企業能成為這股改變的推手，陪伴下一代踢出屬於他們的精彩未來。