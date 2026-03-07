企業生日快樂／友邦人壽未來式保險 創造穩定金流

台灣人口結構面臨少子化與超高齡社會雙重衝擊，AIA友邦人壽總經理侯文成表示，台灣壽險市場高度成熟，近年來也面臨轉型，未來擁有「穩定金流」才是大趨勢，友邦人壽採取多元通路策略並且深化資產配置，打造「未來式保險」提供保戶最大保障。以下是專訪紀要：

問：台灣壽險是高度成熟市場，未來的新藍海有哪些？

答：台灣壽險市場雖已高度成熟，但「長壽常態化」使傳統偏重醫療與短期儲蓄的結構有缺口。現代人退休後還有長達數十年的生活，但「穩定金流」的支持相對有限。「未來式保險」強調在風險管理的基礎上，創造自益與他益的價值，保險要成為資產配置與長期財務策略的重要一環。

我看好兩大關鍵方向。首先是「退休金流剛需」，針對高齡生活，開發具備現金流功能的商品，確保長壽成為福氣而非負擔。其次是深化「資產配置的傳承效率」，無論是台外幣保單投資，核心重點在於利用保險高槓桿特性預留稅源，透過身故給付的確定性，為高資產族群預先準備遺產稅源，避免資產移轉因稅務問題減損或凍結。保險從風險補償升級為資產保全工具，解決家庭結構改變後的財富傳承難題。

問：如何發展多元合作夥伴策略？

答：對於通路策略，我的核心思維是「精準分工，共創價值」。友邦人壽早已跳脫傳統單一通路的限制，採取多元通路策略，落實「產銷分離」經營哲學 。

一方面維持自有直效行銷團隊優勢，一方面將保經代與銀行保代通路視為延伸服務觸角的關鍵戰略夥伴。彼此專業互補：銀行在資產管理與財務規劃有優勢，以及保經代客製化保障的靈活度，將友邦人壽「退休保障」與「財富傳承」的多元功能壽險商品，精準遞送給不同需求客群。

我們對合作夥伴承諾重點是「賦能」，持續投入資源於數位工具、教育訓練與流程優化，協助合作夥伴提升諮詢效率與專業度，並以客戶需求與合規品質為優先，打造可持續發展的保險生態圈，客戶無論透過哪個通路接觸AIA友邦人壽，都能獲得一致、優質且值得信賴的保障規劃。

問：友邦人壽在AI數位轉型與創新上有何規劃？

答：AI可說是組織的「超級助推器」，透過科技效率，釋放人的溫度與專業。公司內部導入多元的AI工具，AI相關技術嵌入工作流，執行重複例行工作，員工能專注策略思考與溝通等AI無法取代的「藍海價值」。保險是立基於「信任」，是演算法無法計算的資產，我們追求最佳的「人機協作」，而非全面自動化：AI負責精準，人專注關懷，讓科技回歸人性的路徑。

問：友邦人壽重視員工健康與建構幸福職場，如何做到？

答：員工是友邦品牌承諾「健康長久好生活」的首位實踐者。我們將職場健康視為ESG核心戰略，我親署承諾書，以客為尊制度昇華為文化，透過彈性工時、每月第二個星期五的提早下班日賦予員工生活自主權；新總部大樓導入國際WELL健康建築標準，硬體到軟體全方位照護員工的身心。導入AI數位賦能與多元共融，讓員工從繁瑣事務中解放，專注於價值創造。我們七度獲得《HR Asia》亞洲最佳企業雇主的肯定，2025年獲衛福部「健康職場標竿獎」金獎，打造幸福職場可說是驅動企業永續最佳動能。