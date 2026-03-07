企業生日快樂／友邦人壽 打造跨時間保障

AIA友邦人壽在台根基從1990年前身Alico美國人壽開始，2009年以新品牌再進入台灣壽險市場，邁入第17年，帶著守護幸福的信念，延續對台灣客戶的長期承諾，並引進AIA友邦保險集團「健康長久好生活」的願景，將服務從事後補償延伸至事前預防，以更強大的國際資源投入台灣市場，今年啟用全台首棟外商壽險冠名總部大樓，持續深化在地經營。

保險產業長久以來被視為「售出」保單，傳統保單的討論多以死亡與疾病為主，保險成為一種「勉強購買」。友邦人壽2009年以新品牌進入台灣後，策略核心轉為「改寫保險敘事」，從傳統販賣恐懼的理賠思維，轉型為強調「生活品質」與「長期陪伴」的人生夥伴。

2011年時友邦人壽透過「請坐」、「有我幫你，友邦人壽」等溫暖品牌溝通訊息，傳遞安心與信任的氛圍，讓保險不再是冰冷的契約，而是一段能夠傾聽、理解並陪伴的關係。除了強調保障，凸顯品牌對在地文化的尊重與貼近，消費者要感受壽險不只是風險管理工具，也是生活中可靠的後盾，保險應該「被使用」、不只是「被持有」。

強打產銷分離 多元通路布局

進入穩健成長階段後，友邦人壽啟動轉型。AIA友邦人壽總經理侯文成指出，從早期以直效行銷為主的經營模式，逐漸擴展至以外部保經保代與銀行保險通路為核心的多元通路布局，以「產銷分離」的策略，保障服務以更靈活、更貼近客戶需求的方式深入日常生活，保險不受限單一銷售模式，能在不同場景中自然地被看見、被選擇。

面對台灣高度成熟且高齡化的市場挑戰，侯文成指出，友邦人壽看見民眾對「長期穩定金流」的迫切需求。在產品策略上，聚焦於打造多功能、可組合的壽險商品，以高資產族群為主要服務對象，以財富傳承與退休金流規劃為核心訴求，從退休後穩定且可預期的金流安排，到身故後安心傳承的資產配置，以「保證給付」為商品設計的中心思想，協助客戶面對市場波動時仍能維持財務秩序與生活品質。

友邦人壽2026年進駐全新企業總部，為全台首棟外商壽險冠名總部大樓，象徵品牌發展重要里程碑和新的開始。侯文成說，代表友邦人壽對台灣市場前瞻布局、堅定深耕的長期承諾。總部大樓內設有教育訓練中心、員工休憩區、設施齊全的健身房和紓壓休息室，提供舒適人性的工作環境，導入智慧科技與友善設施，營造高效幸福的職場。

總部大樓設計融合永續理念，採用節能與智慧建築科技，從節能減碳、節水減廢、再生能源利用到資源回收與綠建材應用，展現對ESG的重視。大樓建物環境友善的設計與規劃已符合申請LEED金級認證、WELL銀級認證及台灣綠建築銀級認證，呼應友邦保險集團對環境保護與社會責任的承諾。

開發合適商品 滿足退休需求

侯文成表示，未來三到五年，將致力於成為台灣首屈一指的「退休保障與資產傳承專家」。聚焦於解決超高齡社會的剛性需求，也就是「穩定金流」，不追求衝刺保單數量，而是開發具備「確定性」給付的商品，協助高資產與中產階級解決長壽風險與資產移轉挑戰。同時結合集團國際資源，持續深化高資產客群經營，新總部大樓設有VIP Lounge，提供隱密且專業的顧問式服務，讓保險升級為家庭財務戰略工具，客戶享有富足無憂的健康長久好生活。

侯文成表示，面對人口結構快速變化與全球金融市場高度不確定的環境下，未來持續以務實且堅定的態度，重新描繪「保險未來式」的核心價值。新的發展策略凝聚為有溫度的承諾：「一份保單傳三代，人走愛還在。」象徵友邦人壽致力於打造跨越時間的保障工程。