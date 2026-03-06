快訊

適用 IFRS 17資產重分類 南山人壽淨值減少631億元、CSM 累積3,800億

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

南山人壽發布重訊公告指出，今年1月1日首次適用國際財務報導準則第17號「保險合約」（IFRS 17），並將IFRS 9的金融資產重分類，適用日帳列合併股東權益（淨值）金額較去年底年報減損約新台幣631億元。重分類後淨值減損主因為保險負債受去年台幣十年期公債市場利率下滑影響所致，但未來可逐年釋放利潤的CSM（合約服務邊際）已累積3,800億元。據了解，南山人壽CSM累計數應為業界前段班。

南山人壽表示，今年1月1日首次適用IFRS17新會計準則，對公司有兩大影響，一是得重新指定金融資產的會計分類，二為保險負債按IFRS17規定進行調整並以當前市場狀況的「現時利率」進行衡量。由於2025年初，用以衡量保險合約負債之10年期台幣折現利率為1.86%，至2025年底下降至1.62%，利率下滑使公司準備金大幅增提，進而對淨值產生不利影響；然而，此屬未實現之評價影響，非實質損失，後續仍將依現時利率變動而調整，如未來利率反轉上升，此部分的不利影響將隨之減少。

南山人壽補充，在IFRS 17下，CSM是衡量保險公司未來利潤的重要指標，目前已累積CSM餘額將近新台幣3,800億元，預計未來每年釋放率約6%~7%，預計將可為公司帶來穩定且可持續的收益來源。在CSM基礎穩固及新契約持續成長的帶動下，對未來營運發展維持審慎樂觀態度，預期隨著制度接軌完成與營運體質持續優化，整體獲利能力與財務表現將展現穩健且具延續性的成長動能。

南山人壽強調，接軌IFRS17後，各壽險公司的資金成本將站在同一基準。過去長期致力經營保障型商品的壽險公司，其所累積厚實的CSM，將是未來獲利的堅實基礎，更能彰顯其長期價值。

保險 資產 壽險公司

