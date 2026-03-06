前二年大虧77億元 農業金庫：已連續6個月獲利 力拚今年轉虧為盈

針對近期外界關切全國農業金庫經營展望，農業金庫6日表示，自新經營團隊就任以來，隨即啟動「改革五大行動策略」，推動財業務結構轉型。經過一年多的深耕，農業金庫已成功度過最艱困的谷底，自去年9月起至今年2月，創下連續6個月單月稅前損益為正數的佳績，營運體質顯著改善，預計115年將實現全年度轉虧為盈目標。

面對升息環境挑戰：深切檢視過去困境並啟動轉型

農業金庫表示，回顧113年，受111年全球快速升息環境影響，農業金庫面臨嚴峻的經營考驗。由於當時資產負債結構存在不對稱情形，導致投資部位出現嚴重負利差及評價損失，加上資金成本遠高於金融同業，資產淨值倍數亦因資本未能同步成長而偏高。新經營團隊就任後，深切檢視經營痛點，秉持透明與負責的態度，將挑戰視為結構性改革的契機。

為徹底改善體質，新經營團隊落實以下經營改革措施：(一)優化資產負債結構：透過「動態調整投資部位組合」，逐月收斂負利差，並積極拓展一般性存款以降低資金成本。(二)形塑風險管理文化：提升風險管理委員會層級至董事會，強化授信與投資風控管理。(三)擬定資本形成策略：尋求原股東分階段參與增資計畫強化股本，透過充實資本適足率，支應未來授信成長以厚實農漁業產業升級基礎。(四)整合子公司資源：推動子公司營運結構調整並強化業務合作，透過資源分享提升母子公司的競爭力與整體獲利表現。(五)重塑股東信任：董事長及總經理親赴全國舉辦16場交流會，直接面對農漁會股東說明經營現況與營運展望。

營運效益自谷底攀升：多項關鍵指標轉優

(一)調整配置降風險，優化結構增利收：

114年提升放款占總資產比由40%升至47%，減降投資占比由45%降至39%，有效降低市場風險。利息淨收益由負轉正，114年底較113年9月資產負債利差改善0.38%，利差大幅改善奠定獲利穩定基礎。

(二)手續淨收顯成長，轉投綜效強動能：

114年手續費淨收益較113年成長逾20%；同期轉投資收益亦大幅提升，子公司農金保經(股)公司獲利成長逾30%、農金資訊(股)公司成功轉虧為盈。

(三)年度虧損大幅縮，單月盈餘連六正：

114年自結稅前淨損16.99億元，較113年稅前淨損60.08億元大幅降低；終結自112年9月至114年8月連續24個月單月虧損，並於114年9月到115年2月連續6個月單月轉為盈餘。

展望未來，農業金庫表示，將以「穩健獲利」為首要目標。為因應業務成長需求並強化風險承受能力，金庫正積極推動階段性增資計畫，期有效支應授信成長與農漁業產業升級發展。同時，農業金庫將加速數位轉型，建置「AI BankingBot智能服務平台」及開發「農企業供應鏈金融」模式。農業金庫承諾，將持續落實政策任務，作為全國農漁民最堅實的金融後盾，在穩健經營的基礎上，創造股東、農漁民與金庫三贏的局面。