快訊

央行信心喊話台幣貶翻升 戰火衝擊單週仍重貶4.27角

中央社／ 台北6日電
新台幣匯率示意圖。圖/本報資料照片
新台幣匯率示意圖。圖/本報資料照片

中東戰火延續，金融市場持續震盪，台股今天重返跌勢，新台幣匯率早盤也貶逾1角，但在央行信心喊話之下，市場緊張情緒略有淡化，出口商大舉進場拋匯，終場收在31.678元，小升0.5分，匯價連2紅。不過本週因熱錢瘋狂出逃，單週仍重貶4.27角。

美國聯手以色列攻擊伊朗的戰爭持續影響市場，油價急漲，引發投資人對通膨的擔憂，美股主要指數5日全面收低。台股指數今天開低後震盪走高，高低落差逾500點，終場下跌73.4點，收在33599.54點。

外資今天續呈賣超，累計連6日大砍台股逾3000億元，在匯市形成沉重賣壓。新台幣兌美元今天以31.74元開盤後，匯價迅速貶至盤中低點31.795元，貶值1.12角，隨後出口商大舉進場拋匯，將匯價拉回，盤中最高為31.628元，終場小幅收升，台北及元太外匯市場總成交金額21.61億美元，交易量能回歸正常水位。

外匯交易員直言，中央銀行前幾天進場調節、強力表態，昨天又公開表示「最大震盪已過」，信心喊話意圖明顯，市場接收到訊號，出口商認為應不至於大幅度貶值，不再惜售，今天紛紛進場拋匯，匯市氛圍慢慢回歸常態。

回顧本週表現，因中東戰事爆發，避險情緒急劇升溫，熱錢撤離亞洲市場，引爆股匯雙殺。新台幣單週重貶4.27角或1.35%，週線翻貶。

外匯交易員認為，中東戰事可能不會馬上落幕，意味市場不確定性仍存，外資持續匯出的情況下，新台幣只能繼續貶值，但如央行所言，最震盪時刻已經過去，後續慢慢回歸市場機制及基本面表現，接下來應呈現緩貶格局。

