迎接女力時代 南山人壽籲女性打造三帳戶寵愛自己

女力新時代，女性在職場上發光發熱的同時，許多人還必須身兼照顧家庭的重責大任，常是蠟燭兩頭燒，身心都承受極大壓力。在3月8日國際婦女節前夕，南山人壽建議不管是單身女性還是職業婦女，在面對百歲人生時，首要任務應是「愛自己」，可依照不同人生階段，為自己先規劃「健康帳戶」、「生育帳戶」、「百歲帳戶」，以因應人生的多重挑戰，為自己打造最強後盾。

南山人壽指出，女性打造專屬保障第一階段是實支實付醫療險、癌症險建構健康帳戶。隨著時代進步，女性在職場上獨當一面比例不斷提高，據勞動部統計，2024年有高達541.9萬名女性參與職場，勞動力參與率（以下簡稱勞參率）達51.95% ，尤其25～39歲勞參率遠高於美、日、韓等主要國家。青壯年女性在衝刺事業之餘，更須優先建構「健康帳戶」，讓工作無後顧之憂，南山人壽建議，可善用一年期實支實付型醫療險，為健康帳戶打底。

例如「南山人壽實踐幸福住院醫療健康保險附約 (1HS)」，提供相對完整的基礎住院醫療保障，包含女性常發生的相關住院疾病，如子宮肌瘤或子宮內膜異位症等，若採達文西手術，通常須自費10～30萬元不等，此時透過實支實付型醫療險可有效分攤醫療費用。

建構健康帳戶時，亦要將癌症風險納入規劃，據衛福部統計，女性癌症發生率中，乳癌長年居首位，如「南山人壽心滿溢足癌症健康保險（HC）」，透過保險金一次性給付設計，可彈性運用在治療費用，或補貼因治療導致的收入中斷等生活支出，並可選配癌症新式療法補充包強化癌症保障。

第二階段則是女性專屬保險為備孕、生育、新生兒疾病減壓。女性人生第二階段，往往面臨生育抉擇。現代女性晚婚、遲育已是普遍現象，據內政部人口統計資料顯示，2024年國內女性平均生育年齡為32.52歲，相比20年前延後逾4歲。南山人壽2023年推出專為18足歲至43歲女性設計的「南山人壽媽咪寶定期保險（MOMMY CARE）」，保障涵蓋女性備孕期、生育期、新生兒先天性疾病到女性特定疾病，其中業界首創給付「不孕症特定試管嬰兒保險金」，生產後亦提供婦女關懷保險金，為備孕、生育的女性減輕財務壓力。

第三階段是長照搭失智、利變險 打造百歲帳戶，女性平均餘命比男性長，面對百歲人生趨勢，女性應趁早準備「百歲帳戶」。南山人壽建議，可從長照保障、退休準備兩面向著手，在準備照護基金上，可運用長照險與失智險，因應高齡或失能需要照護的風險。如可兼具身故保障的「南山人壽溢路相守2長期照顧保險(HRLTC2)」，不僅提供長期照顧／完全失能一次保險金，可協助支應長照初期費用，也提供長期照顧／完全失能分期保險金，按給付次數單利2%增加，可減輕通貨膨脹的影響，亦提供身故保障、留愛家人。

因應超高齡社會下失智症盛行率提高，女性若擔憂失智，可以失智險作為搭配，如「南山人壽幸福憶百健康終身保險（DMA）」設計一次性給付的「輕度失智保險金」，可供被保險人減輕初期自費型醫學檢測之費用負擔，更精準擬定後續治療方案；亦有一次性給付的「中重度失智保險金」，可因應照護環境改造、購買長照設備等費用支出。

在退休現金流上，針對擔心活到百歲卻無錢可用的女性，可善用利變還本型商品，累積可陪伴到老、用來愛自己的退休金流，如「南山人壽樂享65美元利率變動型還本保險（定期給付型）ARUE2」，保險年齡65歲前可將增值回饋分享金購買增額繳清保險，加速累積保單價值準備金，自保險年齡達65歲開始則年年領取生存還本保險金，讓退休人生依舊豐足。