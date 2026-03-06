勞長洪申翰：勞保調費率尚需社會共識 先研擬鼓勵勞退自提

有關勞保潛藏負債，勞動部長洪申翰表示，2020年政府開始撥補，勞動基金投資效益也很好，創造了勞保財務新高；至於進一步改革，比如調整費率，尚需社會更多共識。至於勞退改革，行政院長卓榮泰表示，先從企業永續治理方面給予獎勵；洪申翰則說，會研擬鼓勵自提，提高誘因。

行政院長卓榮泰率洪申翰等部會首長，6日下午赴立法院施政方針及施政報告並備詢。

立委王安祥質詢問及，有關勞保潛藏負債，政府除了撥補之外，對於基金運作有沒有什麼想法？

洪申翰表示，勞保財務大家都很關心，勞動部也盡力持續監測勞保財務情形。統計至2026年1月底，勞保基金累積達1兆3,900多億元，財源包括自2020年政府開始撥補，以及勞動基金投資效益也很不錯，累積起來創造了勞保財務新高。

洪申翰坦言，不會因為現況就很樂觀，的確未來都還有很大的挑戰。因此，上會期也修了勞保條例，把政府撥補最終責任法制化。後續對於勞保整體改革，勞動部會密切關注。有關進一步改革，比如給付涉及到費率，需要社會有更多共識，尤其它牽涉到勞工的權益，需要特別謹慎。

至於勞退是否改革，洪申翰說明，雇主提撥6%是法規要求的最低標準，越來越多企業提撥超過6%，也有企業跟工會用「團體協約」來協議超過6%的部分。勞動部也跟金管會合作，把超過6%的部分，列為企業治理的永續治理相關指標。

洪申翰指出，很多企業關注，是否修法把地板規範再往上拉高。對此，勞動部很願意聆聽各界意見，當中也涉及企業的意見，大家可以針對這個問題來做一些討論。勞工的退休生活、經濟安全，政府相當關注，可以有一個比較整體性的思考，把各界期待做總體意見交換。

王安祥追問，勞退自提的部分，是否考慮提供獎勵或支持方案？

洪申翰表示，的確現在正在研議。這幾年勞退基金的投資效益，真的很不錯，對於勞工退休金有更多的幫助。所以勞動部正在研擬，多加鼓勵大家自提的方案。目前多數自提的勞工，都是薪水比較高的層級；對於薪水比較低的勞工，自提誘因比較低。

卓榮泰表示，對於勞退有三個原則。第一，保障勞工退休之後，能安頓生活的最低基本要件。第二，不希望讓勞工繳費時，感到增加負擔跟壓力。第三，希望從企業著手，企業端若最低標準能往上提升，將來永續發展的公司治理上會給予獎勵。後續勞動部還有更進一步的作業要走。

洪申翰重申，勞動部會來研擬鼓勵自提相關措施，讓大家覺得誘因更高。