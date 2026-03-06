聽新聞
0:00 / 0:00
中華迎戰日本 台灣運彩開受讓球迷集氣搶勝
2026世界棒球經典賽，中華隊將於3月6日下午6時迎戰日本隊，這是繼2024年世界棒球12強賽冠軍戰後兩隊首次交鋒，台灣運彩開出讓分盤，日本隊讓4.5分賠率1.52，中華隊受讓賠率1.95。
中華隊在12強賽拿下冠軍，證明了台灣棒球的實力，儘管經典賽日本有多名美國職棒球星助陣，本場比賽更會派上美職世界大賽的MVP山本由伸先發，看板球星大谷翔平則可能擔任第一棒開路先鋒，但球是圓的，未到最後一個出局數中華隊都有機會爭取勝利。
中華隊在C組首戰對澳洲未拿下勝利，但中華隊出線仍有希望，接下來3場比賽更需要全台球迷集氣，祈願中華隊過關斬將挺進8強。
本場賽事中華隊是後攻的主場球隊，投注時請特別注意。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。