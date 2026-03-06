快訊

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

讓棒球再次偉大：WBC經典賽能否比肩世界盃？

「完整抽出第一張衛生紙」有多難？網崩潰提問 日紙業公司一招解決

中華迎戰日本 台灣運彩開受讓球迷集氣搶勝

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

2026世界棒球經典賽，中華隊將於3月6日下午6時迎戰日本隊，這是繼2024年世界棒球12強賽冠軍戰後兩隊首次交鋒，台灣運彩開出讓分盤，日本隊讓4.5分賠率1.52，中華隊受讓賠率1.95。

中華隊在12強賽拿下冠軍，證明了台灣棒球的實力，儘管經典賽日本有多名美國職棒球星助陣，本場比賽更會派上美職世界大賽的MVP山本由伸先發，看板球星大谷翔平則可能擔任第一棒開路先鋒，但球是圓的，未到最後一個出局數中華隊都有機會爭取勝利。

中華隊在C組首戰對澳洲未拿下勝利，但中華隊出線仍有希望，接下來3場比賽更需要全台球迷集氣，祈願中華隊過關斬將挺進8強。

本場賽事中華隊是後攻的主場球隊，投注時請特別注意。

日本隊 美國職棒 日本

