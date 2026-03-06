快訊

看棒球也布局全球！永豐金證券力挺投資人擊出財富全壘打

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
看棒球也布局全球！永豐金證券力挺投資人擊出財富全壘打。公司提供
隨2026年世界棒球大賽即將開打，永豐金證券應援台灣棒球，為前進美國決賽集氣，祭出雙重交易應援好禮。

第一重「首次交易禮」，美股電子成交任1筆送100元全家虛擬禮物卡（限額前5,000名）；第二重「滿額抽好禮」，3月抽出高達12支iPhone17 Pro活動，每成交1萬美元獲得1次抽獎機會。另提供美股「無低消、無需比價」的優惠手續費，讓投資人交易零負擔、直球對決全球市場！

永豐金證券打造頂尖的一站式美股下單平台，以流暢的交易體驗與功能優化，向運動場上的「強投豪打」精神致敬。大戶投美股2.0獨家導入「分析師評級指南針」功能，彙整專業機構共識，提供0-5分客觀數據評分，讓投資人像大聯盟強棒般精準識別「紅中好球」，輕鬆過濾市場雜訊。搭配對齊華爾街脈動的「毫秒報價」功能，透過價格全自動推送，協助投資人開啟世界級投資賽事，像強棒一樣選球，像速球一樣成交，高效卡位全球龍頭企業。

台灣棒球英雄將分別於3月6日與8日，對決日本與韓國，爭奪挺進國際的榮耀關鍵。永豐金證券表示，當國手們為台灣爭光，投資人也可以透過「美股複委託」跨出投資舒適圈，參與這場「金融世界賽」。根據Google財經數據，統計至今2月27日止，全球主要股市在近一年表現極為亮眼，其中，韓國綜合股價指數以146.9%的驚人漲幅傲視群雄，日本股市（NI225）則飆漲53.6%、美股S&P 500亦以17.5%展現穩健實力。

永豐金證券指出，這些數據不僅代表各國企業在AI浪潮下的實質獲利轉型，更象徵著全球資金正高度向這些「強投指標」靠攏。美股是全球市值最高、流動性最強的市場，更是投資全球的入口；投資人除布局輝達（NVIDIA）、蘋果等熱門美國企業，也能透過美股掛牌的日本ETF（如EWJ）與韓國ETF（如EWY）靈活配置亞洲強勢產業，實現「買下全世界」的資產配置藍圖，擊出財富增長的全壘打！

股價指數 iPhone 投資人 經典賽 永豐金

