比特幣現貨 ETF 兩周吸金逾18億美元 專家揭後續走勢關鍵

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
比特幣。(路透)

受美伊戰爭局勢影響，股市近日震盪整理，但比特幣卻出現反彈，連三日站穩在7萬美元之上，台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻認為，比特幣反彈受惠於三大因素，一是川普公開發聲力挺加密產業，二是比特幣現貨ETF近二周累計淨流入逾18億美元，三是市場去槓桿與超賣修正一波後，壓力減輕，短期來看，站穩7萬美元是第一道防線，站上7.2萬美元持續反彈才具延續性。

在聯準會降息卡關、各國監管壓力及虛擬貨幣熊牛市循環期因素夾雜之下，比特幣今年迄今已下跌19％，甚至長達一個月卡在6萬多美元關卡，4日起卻突然出現反彈至7.2萬美元，彭云嫻表示，川普的發聲讓美國清晰法案（Clarity Act）重新浮上檯面，市場預期監管明朗化是一大助力。

其次，大型機構資金重新進場承接，成為支撐比特幣漲勢的重要基礎；其三，市場先前已經經歷過一波明顯的去槓桿和超賣修正，籌碼壓力減輕，若地緣政治恐慌未再進一步惡化，能帶回風險偏好回升，讓虛擬貨幣出現反彈動能。

彭云嫻提醒，現階段投資人可先觀察三項關鍵指標：第一，比特幣能否穩定站上7.2萬美元，確認反彈是否具延續性；第二，比特幣現貨ETF與機構配置需求是否續強；第三，油價、美元與美債殖利率是否再度走高，避免宏觀壓力重新壓制風險資產。

中長期來看，今年三月比特幣將挖出第2,000萬枚，象徵著這項資產已進入極致稀缺的最後爭奪期。目前全球流通量已佔總量的95%，剩餘的100 枚需要耗時百年才能開採完畢，這種供給側的結構性枯竭，是支撐幣價向上的核心動力。

更重要的是，隨著美國聯準會正式向美國加密貨幣交易所開放主帳戶資格，讓交易所能直接接入支付系統，從根本上確立了加密貨幣的法律地位，消除機構進場的疑慮，也是支撐比特幣動能的因素之一。

地緣政治 虛擬貨幣 央行 比特幣

