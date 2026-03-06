快訊

台灣人壽「鳳守愛」防癌險 挺女性存滿健康本

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

女性專屬防癌險重磅上市！中信金旗下台灣人壽於國際婦女節前夕，推出「台灣人壽鳳守愛防癌定期健康保險」（簡稱「鳳守愛」），結合健康外溢機制、特定婦科癌症保障升級，更強化自費醫療準備金、手術醫療+療養金、保費有去有回「三大守護」，力挺女性做自己的女王，寵愛自己更要投資健康。

女力在家庭和職場皆是核心支柱，根據衛福部2023年癌症報告，乳癌連續21年高居女性癌症首位，其中乳癌、子宮頸、卵巢等婦科相關癌症共占女性十大癌症比重逾四成，顯見現代女性急需量身打造精準的保障方案，台灣人壽「鳳守愛」女性專屬癌症保險集結預防、早期檢測與治療，讓健康管理不僅是風險轉嫁，更是全程陪伴的溫柔支持。

台灣人壽「鳳守愛」提供核心、貼心、承諾三大守護，一、「核心守護」癌症加成，最高1.5倍給付：初次罹癌（初期、輕度或重度癌症）即給付一次性保險金，針對乳癌、子宮、卵巢等特定重度癌症，更提供階段性增額保障，且第二保單年度起，保額最高可增至1.5倍，強化自費醫療準備金，讓保戶更有底氣選擇合適的治療方案。

二、「貼心守護」21項特定手術與療養補助：涵蓋7項婦科癌症及14項相關手術，提供3%保額手術醫療及療養給付，減輕術後療養與經濟負擔；三、「承諾守護」保費豁免與1.02倍保本回饋：若初次罹患重度癌症，次期起即豁免續期保費，保障持續有效；若健康至保險年齡屆滿89歲或身故時，即退還年繳應繳保險費總和之1.02倍（須扣除已領保險金），保費有去有回，兼顧長期守護與保本。

「鳳守愛」讓愛外溢，力挺保戶存健康本，健走步數或運動次數如有達標，並提供健檢、癌篩或疫苗接種等健康管理證明，即享雙外溢6%保費回饋，以40歲女性投保20年期「鳳守愛」新臺幣（下同）100萬保額為例，年繳保費32,000元，若積極落實健康管理，每年最高可折減1,920元，汗水變現金、愈健康賺愈多，從預防到治療為女性健康打造最強後援。

手術 中信金 保費

受惠於全球股市大好，投資型、分紅商品熱銷，保發中心統計，壽險業今年1月總保費收入3,135.2億元、保險給付金額2,619.9億元，單月保費淨流入高達515億元，寫去年6月以來新高，且連續八個月呈現保費淨流入。壽險業者指出，1月保費收入創新高，主要成長動能來自於美元利變險和投資型商品的熱銷，在投資市場表現良好的情況下，預期今年2、3月仍會維持保費淨流入。

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.638元，升4.5分，成交金額7.26億美元

受到美股今晨收低，台股開盤後跌逾百點，同時，美元指數再站回99大關，而國際油價仍處於83美元之上；今早新台幣匯價以31.74元開盤貶值5.7分，而盤中匯價一度觸及31.795元，貶值1.12角。

壽險業者搶當台北市信義區商辦包租公，南山人壽董事長尹崇堯昨（5）日於「南山信義A26」上梁典禮表示，A26與A21兩案合計投資逾700億元，預計分別於明年初與後年完工。兩案完成後，南山在信義計畫區商業樓地板面積將突破12.2萬坪，成為區內最大房東，商辦租金每坪上看5,000元之上，與台北101、台北南山廣場看齊。

第二屆亞洲生物多樣性信用聯盟（Asian Biodiversity Credit Alliance, ABCA）國際研討會昨 （5）日在東京大學盛大舉行。玉山金控與世界氣候基金會（WCF）共同推動「自然投資聯盟」，由永續長張綸宇率隊出席世界氣候會議（World Climate Sessions–Tokyo）及亞洲生物多樣性信用聯盟國際研討會，並發表主題演說，呼籲透過跨域協作，引導資本流向自然解方（NbS）。精彩演說獲現場如三井住友集團、日生資產管理公司及東京大學教授等與會代表的熱烈回響。

