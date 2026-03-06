台灣人壽「鳳守愛」防癌險 挺女性存滿健康本

女性專屬防癌險重磅上市！中信金旗下台灣人壽於國際婦女節前夕，推出「台灣人壽鳳守愛防癌定期健康保險」（簡稱「鳳守愛」），結合健康外溢機制、特定婦科癌症保障升級，更強化自費醫療準備金、手術醫療+療養金、保費有去有回「三大守護」，力挺女性做自己的女王，寵愛自己更要投資健康。

女力在家庭和職場皆是核心支柱，根據衛福部2023年癌症報告，乳癌連續21年高居女性癌症首位，其中乳癌、子宮頸、卵巢等婦科相關癌症共占女性十大癌症比重逾四成，顯見現代女性急需量身打造精準的保障方案，台灣人壽「鳳守愛」女性專屬癌症保險集結預防、早期檢測與治療，讓健康管理不僅是風險轉嫁，更是全程陪伴的溫柔支持。

台灣人壽「鳳守愛」提供核心、貼心、承諾三大守護，一、「核心守護」癌症加成，最高1.5倍給付：初次罹癌（初期、輕度或重度癌症）即給付一次性保險金，針對乳癌、子宮、卵巢等特定重度癌症，更提供階段性增額保障，且第二保單年度起，保額最高可增至1.5倍，強化自費醫療準備金，讓保戶更有底氣選擇合適的治療方案。

二、「貼心守護」21項特定手術與療養補助：涵蓋7項婦科癌症及14項相關手術，提供3%保額手術醫療及療養給付，減輕術後療養與經濟負擔；三、「承諾守護」保費豁免與1.02倍保本回饋：若初次罹患重度癌症，次期起即豁免續期保費，保障持續有效；若健康至保險年齡屆滿89歲或身故時，即退還年繳應繳保險費總和之1.02倍（須扣除已領保險金），保費有去有回，兼顧長期守護與保本。

「鳳守愛」讓愛外溢，力挺保戶存健康本，健走步數或運動次數如有達標，並提供健檢、癌篩或疫苗接種等健康管理證明，即享雙外溢6%保費回饋，以40歲女性投保20年期「鳳守愛」新臺幣（下同）100萬保額為例，年繳保費32,000元，若積極落實健康管理，每年最高可折減1,920元，汗水變現金、愈健康賺愈多，從預防到治療為女性健康打造最強後援。