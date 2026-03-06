快訊

新台幣匯價早盤再貶逾1角 3大因子疊加測31.8元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯率示意圖。圖/本報資料照片
受到美股今晨收低，台股開盤後跌逾百點，同時，美元指數再站回99大關，而國際油價仍處於83美元之上；今早新台幣匯價以31.74元開盤貶值5.7分，而盤中匯價一度觸及31.795元，貶值1.12角。

央行外匯局長蔡烱民指出，新台幣走勢主要受到全球資金流向與國際市場情勢影響，而非單一因素所決定。近期新台幣出現貶值，與外資資金移動和美元相對強勢有關。

蔡烱民認為，當前影響全球通膨走勢的關鍵變數仍是國際油價。若油價上漲僅屬短期現象，各國可透過釋放戰略石油儲備等措施緩解價格壓力。然而，若油價長期維持在每桶80至100美元區間，則可能影響Fed降息的政策考量與時程，進而對全球金融市場與資金流動產生連鎖效應。

受到美股今晨收低，台股開盤後跌逾百點，同時，美元指數再站回99大關，而國際油價仍處於83美元之上；今早新台幣匯價以31.74元開盤貶值5.7分，而盤中匯價一度觸及31.795元，貶值1.12角。

