聽新聞
0:00 / 0:00
國泰金接班布局 愈來愈明確
國泰金控（2882）最新一波高階人事調整，不僅是單純的職務異動，更被外界解讀，隨著金融業監理制度的改變、集團往後的長期布局，透過人事調整，按部就班建立更明確的接班計畫，能更靈活因應市場變動。
國泰金控去年宣布將布局資產管理業務，打造第三支獲利成長引擎，於是開始有了壽險與投信團隊及資源整併的情形，人力和資金乾坤大挪移。此次人事安排中，原國泰人壽總經理劉上旗轉任國泰金控投資長，而國壽總經理由執行副總經理林昭廷升任，顯現除了延續二人各自的專長，擁有壽險經營管理經驗的劉上旗到金控擔任投資長，也代表更能有效跨單位合作，衝刺國泰金控的三大引擎。國泰金控集團此次人事布局，更是在監理制度改革中，展示出國壽順利接軌新制的決心。
