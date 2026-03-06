國泰金接班布局 愈來愈明確

2026「全國保險財金系所畢業生就業意願」調查結果日前出爐，現代保險雜誌舉行「保險龍鳳獎」頒獎典禮，元大人壽已連續四年獲得「最嚮往的壽險公司」內勤組及外勤組優等獎；母公司元大金控更連續13年獲選為「最嚮往的金控公司」特優。

2026-03-06 02:29