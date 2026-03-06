國泰金控高層人事異動 國壽總經理林昭廷升任

國泰金控（2882）高層人事異動，子公司國泰人壽總經理則由現任執行副總經理林昭廷升任，待金管會核准後正式生效，原總經理劉上旗將接任國泰金控投資長。

國泰金控昨（5）日公告人事調整，被視為國泰金控在保險及投資兩大核心業務間進行的重要調整。

國泰金及國壽人事調整

國壽新任總經理由原執行副總經理林昭廷接任，林昭廷現年57歲，擁有國立台灣大學數學研究所碩士學位，具備商務、財務會計、精算、數學、風險管理等專業知識，自1996年進入國泰人壽至今，擔任過精算部協理、國泰人壽協理、副總經理、資深副總經理，並於2017年升任執行副總經理，如今升任國壽總經理，他同時兼任國泰人壽發言人，也是壽險公會副理事長和中華民國精算協會常務理事。

國泰金控指出，林昭廷多年來於精算、數理和財務體系歷練完整，對國壽的長期經營策略、風險管理、數位創新和整體營運展現高度掌握力，也對推動保險產業發展不遺餘力。配合集團與整體產業趨勢發展，期許林昭廷帶領國泰人壽全體員工在嶄新賽道，持續創造最佳表現，為客戶和產業帶來最大價值。

壽險業近年面臨多重制度轉型，包括IFRS 17與TIS等國際監理制度逐步導入，使保險公司對資本結構、資產負債管理（ALM）與風險控管的要求更加嚴格。林昭廷具備相關專業能力及帶領國泰人壽團隊接軌今年新制的經驗，市場預期將能帶領國壽在兼顧資本效率和長期風險管理能力之下，穩健經營並提升績效。