國泰金控高層人事異動 國壽總經理林昭廷升任

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國壽新任總經理林昭廷。
國壽新任總經理林昭廷。

國泰金控（2882）高層人事異動，子公司國泰人壽總經理則由現任執行副總經理林昭廷升任，待金管會核准後正式生效，原總經理劉上旗將接任國泰金控投資長。

國泰金控昨（5）日公告人事調整，被視為國泰金控在保險及投資兩大核心業務間進行的重要調整。

國泰金及國壽人事調整
國泰金及國壽人事調整

國壽新任總經理由原執行副總經理林昭廷接任，林昭廷現年57歲，擁有國立台灣大學數學研究所碩士學位，具備商務、財務會計、精算、數學、風險管理等專業知識，自1996年進入國泰人壽至今，擔任過精算部協理、國泰人壽協理、副總經理、資深副總經理，並於2017年升任執行副總經理，如今升任國壽總經理，他同時兼任國泰人壽發言人，也是壽險公會副理事長和中華民國精算協會常務理事。

國泰金控指出，林昭廷多年來於精算、數理和財務體系歷練完整，對國壽的長期經營策略、風險管理、數位創新和整體營運展現高度掌握力，也對推動保險產業發展不遺餘力。配合集團與整體產業趨勢發展，期許林昭廷帶領國泰人壽全體員工在嶄新賽道，持續創造最佳表現，為客戶和產業帶來最大價值。

壽險業近年面臨多重制度轉型，包括IFRS 17與TIS等國際監理制度逐步導入，使保險公司對資本結構、資產負債管理（ALM）與風險控管的要求更加嚴格。林昭廷具備相關專業能力及帶領國泰人壽團隊接軌今年新制的經驗，市場預期將能帶領國壽在兼顧資本效率和長期風險管理能力之下，穩健經營並提升績效。

台灣大學 國壽 總經理

相關新聞

壽險1月保費淨流入攀高 金額515億元 寫八個月高點

受惠於全球股市大好，投資型、分紅商品熱銷，保發中心統計，壽險業今年1月總保費收入3,135.2億元、保險給付金額2,619.9億元，單月保費淨流入高達515億元，寫去年6月以來新高，且連續八個月呈現保費淨流入。壽險業者指出，1月保費收入創新高，主要成長動能來自於美元利變險和投資型商品的熱銷，在投資市場表現良好的情況下，預期今年2、3月仍會維持保費淨流入。

南山搶當信義區最大包租公 A26 上梁 與 A21 分別在明後年完工

壽險業者搶當台北市信義區商辦包租公，南山人壽董事長尹崇堯昨（5）日於「南山信義A26」上梁典禮表示，A26與A21兩案合計投資逾700億元，預計分別於明年初與後年完工。兩案完成後，南山在信義計畫區商業樓地板面積將突破12.2萬坪，成為區內最大房東，商辦租金每坪上看5,000元之上，與台北101、台北南山廣場看齊。

玉山串聯資源 促進生態永續

第二屆亞洲生物多樣性信用聯盟（Asian Biodiversity Credit Alliance, ABCA）國際研討會昨 （5）日在東京大學盛大舉行。玉山金控與世界氣候基金會（WCF）共同推動「自然投資聯盟」，由永續長張綸宇率隊出席世界氣候會議（World Climate Sessions–Tokyo）及亞洲生物多樣性信用聯盟國際研討會，並發表主題演說，呼籲透過跨域協作，引導資本流向自然解方（NbS）。精彩演說獲現場如三井住友集團、日生資產管理公司及東京大學教授等與會代表的熱烈回響。

元大人壽再奪保險龍鳳大獎

2026「全國保險財金系所畢業生就業意願」調查結果日前出爐，現代保險雜誌舉行「保險龍鳳獎」頒獎典禮，元大人壽已連續四年獲得「最嚮往的壽險公司」內勤組及外勤組優等獎；母公司元大金控更連續13年獲選為「最嚮往的金控公司」特優。

南山人壽串連「四合願」 打造綠色走廊

南山人壽規劃在信義計劃區設置「四合願」，提出信義微生態系統倡議，計畫從南山莊敬路的總部金融中心出發，串連台北南山廣場、南山信義A26、A21等商辦大樓，透過空橋打造「綠色走廊」。

央行出手 台幣終結連三貶

新台幣匯價昨（5）日不再「走單邊」，盤中呈現「有升有貶」，央行在尾盤持續「調節」，使匯價終場由貶轉升，終場收31.683元，升值1.2分，終結連三貶。中央銀行外匯局長蔡烱民表示，「央行進場就是一種訊息，但央行對於新台幣匯價沒有一定的價格。當市場供需出現一面倒時，央行就會進場。」

