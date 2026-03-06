玉山串聯資源 促進生態永續

第二屆亞洲生物多樣性信用聯盟（Asian Biodiversity Credit Alliance, ABCA）國際研討會昨 （5）日在東京大學盛大舉行。玉山金控（2884）與世界氣候基金會（WCF）共同推動「自然投資聯盟」，由永續長張綸宇率隊出席世界氣候會議（World Climate Sessions–Tokyo）及亞洲生物多樣性信用聯盟國際研討會，並發表主題演說，呼籲透過跨域協作，引導資本流向自然解方（NbS）。精彩演說獲現場如三井住友集團、日生資產管理公司及東京大學教授等與會代表的熱烈回響。

張綸宇於演說中強調，「氣候危機與生物多樣性的喪失密不可分，氣候行動若無自然解方將難以成功」。亞洲擁有全球近50%的生物多樣性熱點，但目前亞洲自然解方融資中，私人資本參與比率僅占約2%，顯示市場存在巨大的資金缺口與市場潛力。金融機構的使命應從傳統的風險管理，轉型為自然資本市場的建設者。本屆會議匯聚亞太企業代表、金融機構、學術專家及日本政府代表，共同探討亞洲在氣候與自然轉型中的關鍵角色。玉山透過自然投資聯盟的跨域協作，致力搭建公私部門的協力平台、建立一致的自然信用額度標準，驅動資金流向自然投資。在圓桌會議中，與會代表也深入探討亞洲如何將全球生物多樣性承諾轉為具體可投資的實務路徑。

玉山積極將自然生態融入金融策略，促進永續生態發展，包含與裕隆汽車簽署台灣首件氣候暨生物多樣性永續連結貸款，以及支持中油公司達成OECM認證等領先指標，更是第一家發行永續債券，並將生物多樣性項目納入資金使用範疇的金融業。此外，玉山更透過跨域協作，與台大實驗林合作推動「高山復育造林生物信用額度方法學」，嘗試將生態復育成果轉化為可交易的「生物信用額度（Biocredit）」，為自然投資建立可信賴的科學基礎。

玉山金控秉持「敬天愛人，永續未來」的理念，從參與到呼籲更多投資人重視自然金融的重要性。透過此次東京氣候峰會，再次展現台灣金融業在國際永續舞台的影響力。未來，玉山將持續串聯各界資源，發展具科學基礎的自然投資機制，攜手利害關係人邁向自然正成長（Nature Positive）的未來。