聽新聞
0:00 / 0:00

玉山串聯資源 促進生態永續

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控赴東京參與氣候與生物多樣性國際會議，由玉山金控永續長張綸宇（中）率隊出席，並與東京分行行長林國維（右）及永續團隊合影。玉山金控／提供
玉山金控赴東京參與氣候與生物多樣性國際會議，由玉山金控永續長張綸宇（中）率隊出席，並與東京分行行長林國維（右）及永續團隊合影。玉山金控／提供

第二屆亞洲生物多樣性信用聯盟（Asian Biodiversity Credit Alliance, ABCA）國際研討會昨 （5）日在東京大學盛大舉行。玉山金控（2884）與世界氣候基金會（WCF）共同推動「自然投資聯盟」，由永續長張綸宇率隊出席世界氣候會議（World Climate Sessions–Tokyo）及亞洲生物多樣性信用聯盟國際研討會，並發表主題演說，呼籲透過跨域協作，引導資本流向自然解方（NbS）。精彩演說獲現場如三井住友集團、日生資產管理公司及東京大學教授等與會代表的熱烈回響。

張綸宇於演說中強調，「氣候危機與生物多樣性的喪失密不可分，氣候行動若無自然解方將難以成功」。亞洲擁有全球近50%的生物多樣性熱點，但目前亞洲自然解方融資中，私人資本參與比率僅占約2%，顯示市場存在巨大的資金缺口與市場潛力。金融機構的使命應從傳統的風險管理，轉型為自然資本市場的建設者。本屆會議匯聚亞太企業代表、金融機構、學術專家及日本政府代表，共同探討亞洲在氣候與自然轉型中的關鍵角色。玉山透過自然投資聯盟的跨域協作，致力搭建公私部門的協力平台、建立一致的自然信用額度標準，驅動資金流向自然投資。在圓桌會議中，與會代表也深入探討亞洲如何將全球生物多樣性承諾轉為具體可投資的實務路徑。

玉山積極將自然生態融入金融策略，促進永續生態發展，包含與裕隆汽車簽署台灣首件氣候暨生物多樣性永續連結貸款，以及支持中油公司達成OECM認證等領先指標，更是第一家發行永續債券，並將生物多樣性項目納入資金使用範疇的金融業。此外，玉山更透過跨域協作，與台大實驗林合作推動「高山復育造林生物信用額度方法學」，嘗試將生態復育成果轉化為可交易的「生物信用額度（Biocredit）」，為自然投資建立可信賴的科學基礎。

玉山金控秉持「敬天愛人，永續未來」的理念，從參與到呼籲更多投資人重視自然金融的重要性。透過此次東京氣候峰會，再次展現台灣金融業在國際永續舞台的影響力。未來，玉山將持續串聯各界資源，發展具科學基礎的自然投資機制，攜手利害關係人邁向自然正成長（Nature Positive）的未來。

東京大學

延伸閱讀

證交所美國招商引資 拚亞資中心、創新籌資平台雙目標

證交所前進美國引資招商 拓亞洲資產管理中心及亞洲創新籌資平台目標

華航勇奪2026年 標普全球永續年鑑 Top 1%

元大金控連七年入選 S&P 永續年鑑 蟬聯全球 Top 1%企業肯定

相關新聞

壽險1月保費淨流入攀高 金額515億元 寫八個月高點

受惠於全球股市大好，投資型、分紅商品熱銷，保發中心統計，壽險業今年1月總保費收入3,135.2億元、保險給付金額2,619.9億元，單月保費淨流入高達515億元，寫去年6月以來新高，且連續八個月呈現保費淨流入。壽險業者指出，1月保費收入創新高，主要成長動能來自於美元利變險和投資型商品的熱銷，在投資市場表現良好的情況下，預期今年2、3月仍會維持保費淨流入。

南山搶當信義區最大包租公 A26 上梁 與 A21 分別在明後年完工

壽險業者搶當台北市信義區商辦包租公，南山人壽董事長尹崇堯昨（5）日於「南山信義A26」上梁典禮表示，A26與A21兩案合計投資逾700億元，預計分別於明年初與後年完工。兩案完成後，南山在信義計畫區商業樓地板面積將突破12.2萬坪，成為區內最大房東，商辦租金每坪上看5,000元之上，與台北101、台北南山廣場看齊。

玉山串聯資源 促進生態永續

第二屆亞洲生物多樣性信用聯盟（Asian Biodiversity Credit Alliance, ABCA）國際研討會昨 （5）日在東京大學盛大舉行。玉山金控與世界氣候基金會（WCF）共同推動「自然投資聯盟」，由永續長張綸宇率隊出席世界氣候會議（World Climate Sessions–Tokyo）及亞洲生物多樣性信用聯盟國際研討會，並發表主題演說，呼籲透過跨域協作，引導資本流向自然解方（NbS）。精彩演說獲現場如三井住友集團、日生資產管理公司及東京大學教授等與會代表的熱烈回響。

元大人壽再奪保險龍鳳大獎

2026「全國保險財金系所畢業生就業意願」調查結果日前出爐，現代保險雜誌舉行「保險龍鳳獎」頒獎典禮，元大人壽已連續四年獲得「最嚮往的壽險公司」內勤組及外勤組優等獎；母公司元大金控更連續13年獲選為「最嚮往的金控公司」特優。

南山人壽串連「四合願」 打造綠色走廊

南山人壽規劃在信義計劃區設置「四合願」，提出信義微生態系統倡議，計畫從南山莊敬路的總部金融中心出發，串連台北南山廣場、南山信義A26、A21等商辦大樓，透過空橋打造「綠色走廊」。

央行出手 台幣終結連三貶

新台幣匯價昨（5）日不再「走單邊」，盤中呈現「有升有貶」，央行在尾盤持續「調節」，使匯價終場由貶轉升，終場收31.683元，升值1.2分，終結連三貶。中央銀行外匯局長蔡烱民表示，「央行進場就是一種訊息，但央行對於新台幣匯價沒有一定的價格。當市場供需出現一面倒時，央行就會進場。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。