央行出手 台幣終結連三貶
新台幣匯價昨（5）日不再「走單邊」，盤中呈現「有升有貶」，央行在尾盤持續「調節」，使匯價終場由貶轉升，終場收31.683元，升值1.2分，終結連三貶。中央銀行外匯局長蔡烱民表示，「央行進場就是一種訊息，但央行對於新台幣匯價沒有一定的價格。當市場供需出現一面倒時，央行就會進場。」
至於近期因地緣政治風險升溫，引發台北股匯市場震盪，蔡烱民表示，隨著市場逐步消化相關訊息，股匯市最劇烈的震盪階段可能已經結束，未來市場可望逐漸回歸基本面，重新評估股票投資價值，整體波動幅度預期將逐步趨緩。
台股昨收盤大漲844點，但外資趁機倒貨再賣超514.9億元，累計五天提款2,923.7億元。新台幣匯價昨天上午小升，但下午一開盤就貶破31.7元，最低匯價31.739元，貶值4.4分；臨收盤前30分鐘央行再進場調節，終場新台幣匯價以31.683收盤，升值1.2分，終結連三貶。單日成交量合計為32.49億美元。
蔡烱民指出，近期新台幣出現貶值，與外資資金移動和美元相對強勢有關。
