壽險1月保費淨流入攀高 金額515億元 寫八個月高點

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北報導
保發中心統計，壽險業今年1月總保費收入3,135.2億元、保險給付金額2,619.9億元，單月保費淨流入高達515億元，寫去年6月以來新高。聯合報系資料照
受惠於全球股市大好，投資型、分紅商品熱銷，保發中心統計，壽險業今年1月總保費收入3,135.2億元、保險給付金額2,619.9億元，單月保費淨流入高達515億元，寫去年6月以來新高，且連續八個月呈現保費淨流入。壽險業者指出，1月保費收入創新高，主要成長動能來自於美元利變險和投資型商品的熱銷，在投資市場表現良好的情況下，預期今年2、3月仍會維持保費淨流入。

保發中心數據顯示，今年1月壽險總保費收入達3,135.2億元，月增7.4%，保險總給付2,619.9億元，小幅月減0.8%，形成515.3億元淨流入，較上月淨流入277.9億元明顯增加，寫去年6月以來新高。對比去年同期總保費收入2,111.3億元，年成長48.5%，保險給付額1,940.9億元，年成長35%，皆呈現上升趨勢。

值得注意的是，保險給付件數在2025年12月達568.1萬件創下全年新高後，今年1月給付件數更是突破689.3萬件，較去年1月年增66.8%。

壽險業者分析，1月保費收入創新高，主要成長動能來自於美元利變險和投資型商品的熱銷，加上保費收入高低通常是有季節性，往年12月至隔年1月，各公司會舉辦業績競賽之類的活動，刺激保費收入增加；而保險給付金額增加，則是因投保增加，其所連動的保險解約、給付等亦會增加。而在投資市場表現良好的情況下，預期今年2、3月還是會維持保費淨流入。

另一家壽險業者指出，國內外股市表現強勁，1月保費收入攀高是可預期的，至於2月因遇到過年，金額應會下降。至於保險給付件數增加則是因為保單整體數量增加，加上數十年來的醫療險累積，理賠件數持續增加也屬正常趨勢。

同時，保單解約也在持續，壽險業者分析，這其中包含部分躉繳型或6年期保險商品到期，已不需收取解約費用，民眾陸續解約，而股市、ETF、基金等投報率保守估計也有4至5%，使得民眾將資金轉投非保險的金融商品。他指出，現在大多數的解約來自於傳統型保單，投資型商品解約不到20%，這也意味著壽險公司即使收了大量來自投資型、分紅商品的保費，但仍需另外尋找現金流去支付解約金，將成為壽險公司的一大挑戰。

