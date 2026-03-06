南山人壽串連「四合願」 打造綠色走廊

南山人壽規劃在信義計劃區設置「四合願」，提出信義微生態系統倡議，計畫從南山莊敬路的總部金融中心出發，串連台北南山廣場、南山信義A26、A21等商辦大樓，透過空橋打造「綠色走廊」。

根據《保險法》規定，今年商用不動產最低投報率為2.72％，但每年均有變動，實際出租投報率應在此以上。

南山人壽董事長尹崇堯昨（5）日表示，「四合願」概念源自傳統四合院的共好精神，盼能整合南山金融中心、台北南山廣場、A26與A21四棟大樓的資源，形成共享與交流的平台。未來若計畫逐步落實，進駐企業可共享部分公共設施，如會議空間、空中花園或交流空間，並透過舉辦展覽、市集或講座等活動，促進企業與社群之間的互動，建立更完整的商辦生態圈。

在硬體規劃方面，「南山信義A26」為地上30層、地下3層的商辦大樓，樓地板面積約2.6萬坪，規劃包含辦公空間、商場及停車設施，預計於2027年第1季落成啟用。

除了營運與空間規劃外，壽險業投資商用不動產也須符合監理規定。依《保險法》第146-2條規定，保險業投資不動產須符合合理投資報酬率標準，其中出租率需達六成以上，且年化收益率須高於基準利率加2到5碼不等。