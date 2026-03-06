聽新聞
南山搶當信義區最大包租公 A26 上梁 與 A21 分別在明後年完工

經濟日報／ 記者黃于庭陳美玲／台北報導
南山信義A26示意圖，左棟為南山廣場、右為南山信義A26。南山人壽／提供
南山信義A26示意圖，左棟為南山廣場、右為南山信義A26。南山人壽／提供

壽險業者搶當台北市信義區商辦包租公，南山人壽董事長尹崇堯昨（5）日於「南山信義A26」上梁典禮表示，A26與A21兩案合計投資逾700億元，預計分別於明年初與後年完工。兩案完成後，南山在信義計畫區商業樓地板面積將突破12.2萬坪，成為區內最大房東，商辦租金每坪上看5,000元之上，與台北101、台北南山廣場看齊。

除了南山人壽，包括國泰人壽、富邦人壽與新光人壽在信義區也布局多棟商辦大樓。據悉，「南山信義A26」已吸引美系外資摩根大通集團一口氣包下五個樓層，每坪月租金站穩4,000元以上；昨日上梁典禮，摩根大通集團台灣區總裁錢國維，以及承攬該案營造工程的達欣工程董事長王人正均親自出席。

尹崇堯受訪時指出，南山人壽自2006年便將總部設於台北市信義區莊敬路，近年持續在信義計劃區內布局商辦大樓，除了已落成的南山廣場外，還包括目前興建中的「南山信義A26」以及未來將完工的A21等計畫。其中，A26預計於明年第1季完工，A21則預計2028年第2季完工。

根據統計，這四棟商辦大樓合計總坪數為13萬8,217坪，將提供逾12.2萬坪的商辦樓地板面積，成為信義區未來重要的商辦供給來源之一，待A26投入營運後，預計帶來超過2,800個工作機會。尹崇堯表示，目前信義區部分商辦租金價格最高已達每坪5,000元，新大樓落成後有助於進一步提升該區域的商辦租金行情。

此外，南山人壽在其他地區也持續進行不動產與設施投資，包括新北市地上權投資案的「淡水沙崙文創教育園區」，面積逾1萬坪，於去年12月23日啟用。

除了南山人壽，其他壽險業者在信義計劃區也多有投資商用不動產，國泰人壽在信義計劃區投資三棟商辦大樓，包含「國泰金融中心」，作為國泰金控（2882）和子公司的營運據點及部分外商和企業進駐，另有辦公室出租為主的「國泰信義經貿大樓」，以及委託微風集團經營百貨、企業進駐的「國泰置地廣場」。

富邦人壽則有寒舍集團承租的「富邦信義A10商旅大樓」，以及設有富邦美術館和商辦空間的「富邦信義A25園區」等；新光人壽有結合A級商辦大樓和寒舍艾美的「新光信義金融大樓（A12）」，委託晶華酒店集團管理的「新光信義傑仕堡」，以及商辦用途的「新光曼哈頓世貿大樓」等。新壽指出，上述不動產之出租率皆達九成以上，投資報酬符合保險業的法定收益標準。

南山人壽董事長尹崇堯昨（5）日於「南山信義A26」上梁典禮致詞。南山人壽／提供
南山人壽董事長尹崇堯昨（5）日於「南山信義A26」上梁典禮致詞。南山人壽／提供

商辦

相關新聞

壽險1月保費淨流入攀高 金額515億元 寫八個月高點

受惠於全球股市大好，投資型、分紅商品熱銷，保發中心統計，壽險業今年1月總保費收入3,135.2億元、保險給付金額2,619.9億元，單月保費淨流入高達515億元，寫去年6月以來新高，且連續八個月呈現保費淨流入。壽險業者指出，1月保費收入創新高，主要成長動能來自於美元利變險和投資型商品的熱銷，在投資市場表現良好的情況下，預期今年2、3月仍會維持保費淨流入。

玉山串聯資源 促進生態永續

第二屆亞洲生物多樣性信用聯盟（Asian Biodiversity Credit Alliance, ABCA）國際研討會昨 （5）日在東京大學盛大舉行。玉山金控與世界氣候基金會（WCF）共同推動「自然投資聯盟」，由永續長張綸宇率隊出席世界氣候會議（World Climate Sessions–Tokyo）及亞洲生物多樣性信用聯盟國際研討會，並發表主題演說，呼籲透過跨域協作，引導資本流向自然解方（NbS）。精彩演說獲現場如三井住友集團、日生資產管理公司及東京大學教授等與會代表的熱烈回響。

元大人壽再奪保險龍鳳大獎

2026「全國保險財金系所畢業生就業意願」調查結果日前出爐，現代保險雜誌舉行「保險龍鳳獎」頒獎典禮，元大人壽已連續四年獲得「最嚮往的壽險公司」內勤組及外勤組優等獎；母公司元大金控更連續13年獲選為「最嚮往的金控公司」特優。

南山人壽串連「四合願」 打造綠色走廊

南山人壽規劃在信義計劃區設置「四合願」，提出信義微生態系統倡議，計畫從南山莊敬路的總部金融中心出發，串連台北南山廣場、南山信義A26、A21等商辦大樓，透過空橋打造「綠色走廊」。

央行出手 台幣終結連三貶

新台幣匯價昨（5）日不再「走單邊」，盤中呈現「有升有貶」，央行在尾盤持續「調節」，使匯價終場由貶轉升，終場收31.683元，升值1.2分，終結連三貶。中央銀行外匯局長蔡烱民表示，「央行進場就是一種訊息，但央行對於新台幣匯價沒有一定的價格。當市場供需出現一面倒時，央行就會進場。」

