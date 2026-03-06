南山搶當信義區最大包租公 A26 上梁 與 A21 分別在明後年完工

壽險業者搶當台北市信義區商辦包租公，南山人壽董事長尹崇堯昨（5）日於「南山信義A26」上梁典禮表示，A26與A21兩案合計投資逾700億元，預計分別於明年初與後年完工。兩案完成後，南山在信義計畫區商業樓地板面積將突破12.2萬坪，成為區內最大房東，商辦租金每坪上看5,000元之上，與台北101、台北南山廣場看齊。

除了南山人壽，包括國泰人壽、富邦人壽與新光人壽在信義區也布局多棟商辦大樓。據悉，「南山信義A26」已吸引美系外資摩根大通集團一口氣包下五個樓層，每坪月租金站穩4,000元以上；昨日上梁典禮，摩根大通集團台灣區總裁錢國維，以及承攬該案營造工程的達欣工程董事長王人正均親自出席。

尹崇堯受訪時指出，南山人壽自2006年便將總部設於台北市信義區莊敬路，近年持續在信義計劃區內布局商辦大樓，除了已落成的南山廣場外，還包括目前興建中的「南山信義A26」以及未來將完工的A21等計畫。其中，A26預計於明年第1季完工，A21則預計2028年第2季完工。

根據統計，這四棟商辦大樓合計總坪數為13萬8,217坪，將提供逾12.2萬坪的商辦樓地板面積，成為信義區未來重要的商辦供給來源之一，待A26投入營運後，預計帶來超過2,800個工作機會。尹崇堯表示，目前信義區部分商辦租金價格最高已達每坪5,000元，新大樓落成後有助於進一步提升該區域的商辦租金行情。

此外，南山人壽在其他地區也持續進行不動產與設施投資，包括新北市地上權投資案的「淡水沙崙文創教育園區」，面積逾1萬坪，於去年12月23日啟用。

除了南山人壽，其他壽險業者在信義計劃區也多有投資商用不動產，國泰人壽在信義計劃區投資三棟商辦大樓，包含「國泰金融中心」，作為國泰金控（2882）和子公司的營運據點及部分外商和企業進駐，另有辦公室出租為主的「國泰信義經貿大樓」，以及委託微風集團經營百貨、企業進駐的「國泰置地廣場」。

富邦人壽則有寒舍集團承租的「富邦信義A10商旅大樓」，以及設有富邦美術館和商辦空間的「富邦信義A25園區」等；新光人壽有結合A級商辦大樓和寒舍艾美的「新光信義金融大樓（A12）」，委託晶華酒店集團管理的「新光信義傑仕堡」，以及商辦用途的「新光曼哈頓世貿大樓」等。新壽指出，上述不動產之出租率皆達九成以上，投資報酬符合保險業的法定收益標準。