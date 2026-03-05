凱基壽也搶當倉儲包租公 斥資63億元取得萬坪物流中心

壽險業獵地賺取穩定收益，其中不動產投資也偏好於商辦及物流中心。凱基金控（2883）5日代子公司凱基人壽公告取得桃園市不動產，以新台幣63億元交易取得位於楊梅區上萬坪的物流中心。據了解，該標的是英屬開曼群島商功成資本（Arch）所興建、位於桃園楊梅區的物流中心。

根據重訊內容指出，凱基人壽向功成資本（Arch）取得位於桃園市楊梅區電研路的建物及土地，其中土地面積約8,119.25坪、建物面積則為19,303.74坪；交易總金額新臺幣63億元。凱基人壽指出，此案是依保險法規定，進行不動產投資。

一名商仲業人士分析，近兩年壽險業在國內商用不動產青睞商辦或物流園區，以今年壽險業不動產投資最低投報率2.72%來看，其中倉儲物流型產品投報率落在3.5%以上相對具有吸引力，尤其冷鏈物流的租金行情更具有優勢。

近年來包括國泰人壽、台新人壽、全球人壽等壽險業者皆有自建或投資倉儲物流中心等相關不動產計畫，像是國壽在去年11月砸45.5億元於南科周邊買地蓋物流倉儲與廠辦出租；台新人壽也去年12月斥資53.68億元取得日勝生位於桃園市觀音區土地，將興建常溫物流中心；另外，全球人壽也同樣在去年砸25.8億元購置桃園東煒國際物流園區，顯示隨著倉儲、物流需求大增，壽險業者也紛紛看到投資機會。

另一方面，凱基人壽也在同一天公告，今年起適用國際財務報導準則第17號（IFRS 17），追溯適用IFRS 17且停止適用覆蓋法及配合IFRS 17之適用而重新指定金融資產的會計分類後，2026年1月1日股東權益增加約新台幣135億元。