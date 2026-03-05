快訊

凱基壽也搶當倉儲包租公 斥資63億元取得萬坪物流中心

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

壽險業獵地賺取穩定收益，其中不動產投資也偏好於商辦及物流中心。凱基金控（2883）5日代子公司凱基人壽公告取得桃園市不動產，以新台幣63億元交易取得位於楊梅區上萬坪的物流中心。據了解，該標的是英屬開曼群島商功成資本（Arch）所興建、位於桃園楊梅區的物流中心。

根據重訊內容指出，凱基人壽向功成資本（Arch）取得位於桃園市楊梅區電研路的建物及土地，其中土地面積約8,119.25坪、建物面積則為19,303.74坪；交易總金額新臺幣63億元。凱基人壽指出，此案是依保險法規定，進行不動產投資。

一名商仲業人士分析，近兩年壽險業在國內商用不動產青睞商辦或物流園區，以今年壽險業不動產投資最低投報率2.72%來看，其中倉儲物流型產品投報率落在3.5%以上相對具有吸引力，尤其冷鏈物流的租金行情更具有優勢。

近年來包括國泰人壽、台新人壽、全球人壽等壽險業者皆有自建或投資倉儲物流中心等相關不動產計畫，像是國壽在去年11月砸45.5億元於南科周邊買地蓋物流倉儲與廠辦出租；台新人壽也去年12月斥資53.68億元取得日勝生位於桃園市觀音區土地，將興建常溫物流中心；另外，全球人壽也同樣在去年砸25.8億元購置桃園東煒國際物流園區，顯示隨著倉儲、物流需求大增，壽險業者也紛紛看到投資機會。

另一方面，凱基人壽也在同一天公告，今年起適用國際財務報導準則第17號（IFRS 17），追溯適用IFRS 17且停止適用覆蓋法及配合IFRS 17之適用而重新指定金融資產的會計分類後，2026年1月1日股東權益增加約新台幣135億元。

凱基金

相關新聞

外資又倒貨台股逾500億元 央行出手「管理」新台幣匯價

台股5日收盤大漲逾800點，重返月線；但外資趁機倒貨再賣超514.9億元，累計5天提款2,923億元。新台幣匯價上午盤小升，但下午一開盤就貶破31.7元，最低匯價31.739元，貶值4.4分；臨收盤前30分鐘央行再進場調節，終場新台幣匯價以31.683收盤，升值1.2分。

盼創造最佳表現！國泰金控高層人事異動 林昭廷升任國泰人壽總經理

國泰金控今天公告高層人士異動，國泰人壽總經理將由原執行副總經理林昭廷升任，待金管會核准後生效；此外，國泰金控投資長一職，將由國泰人壽前總經理劉上旗接任，3月6日生效。

錯過台股還有日股？ 專家解析日圓將成「穩中偏升」趨勢

日本在政策改革與財政擴張帶動下，日本市場正迎來結構性轉變。法人指出，政府加大對AI與半導體等關鍵產業投資，有助提振內需與企業信心；同時，日股在政策改革、估值修復與產業投資帶動下，加上公司治理改革推進與資金回流預期升溫，中長期仍具發展動能。

5家壽險推7張婦女保單 去年保費收入15.87億元

在國際婦女節前夕，金管會提醒女性民眾重視自身保險保障，並指出目前市場上已有多張專為女性設計的保險商品。金管會保險局副局長蔡火炎表示，目前市場共有7張婦女保險商品，由5家壽險公司發行，去年度相關商品總保費收入約15.87億元，截至今年1月底有效契約約6.5萬件。

樂天銀辦理減增資 國票金增資樂天最快第2季底完成

國票金（2889）5日代子公司樂天銀行公告，將辦理減資約27.7億元彌補虧損，減資比例27.7%，並同步辦理現金增資，樂天銀預定將在4月17日舉行股東會，股東會通過後並經主管機關核准才能進行；而持股49%樂天銀行的國票金，則預計在今年第2季底或第3季完成對樂天銀行增資。

凱基證券歡慶ETF競賽連三年奪冠 新戶優惠好評延長

凱基證券致力滿足投資人多元化的投資需求，於櫃買中心舉辦之ETF競賽中表現亮眼，連續三年蟬聯上下半年度「E門豪傑獎」第一名，並榮獲「ETF造市英雄獎」及「權值巔峰獎」，展現凱基證券在ETF商品服務的領先地位，深獲投資人高度信任與肯定。凱基證券為回饋投資人支持，宣布「享投資 選凱基」優惠活動因迴響熱烈，好評再延長至2026/3/31，提供新戶300元即享券及最高4,800元手續費抵用金，協助更多投資人輕鬆、無負擔踏出投資第一步。

