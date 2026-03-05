5家壽險推7張婦女保單 去年保費收入15.87億元

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
在國際婦女節前夕，金管會提醒女性民眾重視自身保險保障，並指出目前市場上已有多張專為女性設計的保險商品。保單示意圖。圖／AI生成
在國際婦女節前夕，金管會提醒女性民眾重視自身保險保障，並指出目前市場上已有多張專為女性設計的保險商品。保單示意圖。圖／AI生成

在國際婦女節前夕，金管會提醒女性民眾重視自身保險保障，並指出目前市場上已有多張專為女性設計的保險商品。金管會保險局副局長蔡火炎表示，目前市場共有7張婦女保險商品，由5家壽險公司發行，去年度相關商品總保費收入約15.87億元，截至今年1月底有效契約約6.5萬件。

蔡火炎指出，婦女保險商品主要針對女性特有或較常見疾病提供保障，例如紅斑性狼瘡、乳房重建手術、懷孕期間特定併發症、特定婦科手術及類風濕性關節炎等。部分商品亦提供與生育相關保障，例如每次分娩給付婦女關懷保險金，或針對嬰兒先天性重大缺損提供保險金等，但各家保險公司在保障範圍、給付方式及保費設計上仍有所差異。

金管會表示，婦女在家庭與社會中往往肩負多重角色，是穩定家庭與推動社會發展的重要力量。因此，定期檢視自身保險保障是否周全，並依人生不同階段調整規劃，格外重要。

金管會提醒，剛成為新手媽媽或正處於人生不同階段的婦女，於保險預算規劃有限的情況下，可選擇投保定期壽險搭配傷害、重大疾病或醫療保險，以較低保費獲得適足保障；已累積相當財富或保險規劃需求較高的婦女，則可適度提高保險金額，或是投保終身保險與健康保險，給自己及家人更全面的保障。當工作較穩定及經濟狀況較寬裕時，也可適時投保年金險、醫療險或長期照顧保險，及早啟動退休準備，減輕家庭照護壓力，享受安穩無憂的退休生活。透過妥善的保險與財務規劃，婦女朋友們不僅守護家庭，更能為自己的未來增加安全感。

金管會亦溫馨提醒，婦女朋友們投保前應詳加瞭解保險商品的保障內容與給付條件、投保年齡限制、除外責任範圍及健康保險各類疾病名詞定義、等待期間天數等重要事項，並衡量自身身體狀況及保費可負擔性等，詳細審閱保險公司提供之保單條款樣張，充分暸解欲投保的保險商品內容後，慎選最適合自己的保險商品，以避免日後衍生爭議，確保所投保的保障真正符合自身需求。

壽險公司 保險 紅斑性狼瘡 金管會

相關新聞

外資又倒貨台股逾500億元 央行出手「管理」新台幣匯價

台股5日收盤大漲逾800點，重返月線；但外資趁機倒貨再賣超514.9億元，累計5天提款2,923億元。新台幣匯價上午盤小升，但下午一開盤就貶破31.7元，最低匯價31.739元，貶值4.4分；臨收盤前30分鐘央行再進場調節，終場新台幣匯價以31.683收盤，升值1.2分。

盼創造最佳表現！國泰金控高層人事異動 林昭廷升任國泰人壽總經理

國泰金控今天公告高層人士異動，國泰人壽總經理將由原執行副總經理林昭廷升任，待金管會核准後生效；此外，國泰金控投資長一職，將由國泰人壽前總經理劉上旗接任，3月6日生效。

錯過台股還有日股？ 專家解析日圓將成「穩中偏升」趨勢

日本在政策改革與財政擴張帶動下，日本市場正迎來結構性轉變。法人指出，政府加大對AI與半導體等關鍵產業投資，有助提振內需與企業信心；同時，日股在政策改革、估值修復與產業投資帶動下，加上公司治理改革推進與資金回流預期升溫，中長期仍具發展動能。

樂天銀辦理減增資 國票金增資樂天最快第2季底完成

國票金（2889）5日代子公司樂天銀行公告，將辦理減資約27.7億元彌補虧損，減資比例27.7%，並同步辦理現金增資，樂天銀預定將在4月17日舉行股東會，股東會通過後並經主管機關核准才能進行；而持股49%樂天銀行的國票金，則預計在今年第2季底或第3季完成對樂天銀行增資。

凱基證券歡慶ETF競賽連三年奪冠 新戶優惠好評延長

凱基證券致力滿足投資人多元化的投資需求，於櫃買中心舉辦之ETF競賽中表現亮眼，連續三年蟬聯上下半年度「E門豪傑獎」第一名，並榮獲「ETF造市英雄獎」及「權值巔峰獎」，展現凱基證券在ETF商品服務的領先地位，深獲投資人高度信任與肯定。凱基證券為回饋投資人支持，宣布「享投資 選凱基」優惠活動因迴響熱烈，好評再延長至2026/3/31，提供新戶300元即享券及最高4,800元手續費抵用金，協助更多投資人輕鬆、無負擔踏出投資第一步。

