5家壽險推7張婦女保單 去年保費收入15.87億元

在國際婦女節前夕，金管會提醒女性民眾重視自身保險保障，並指出目前市場上已有多張專為女性設計的保險商品。金管會保險局副局長蔡火炎表示，目前市場共有7張婦女保險商品，由5家壽險公司發行，去年度相關商品總保費收入約15.87億元，截至今年1月底有效契約約6.5萬件。

蔡火炎指出，婦女保險商品主要針對女性特有或較常見疾病提供保障，例如紅斑性狼瘡、乳房重建手術、懷孕期間特定併發症、特定婦科手術及類風濕性關節炎等。部分商品亦提供與生育相關保障，例如每次分娩給付婦女關懷保險金，或針對嬰兒先天性重大缺損提供保險金等，但各家保險公司在保障範圍、給付方式及保費設計上仍有所差異。

金管會表示，婦女在家庭與社會中往往肩負多重角色，是穩定家庭與推動社會發展的重要力量。因此，定期檢視自身保險保障是否周全，並依人生不同階段調整規劃，格外重要。

金管會提醒，剛成為新手媽媽或正處於人生不同階段的婦女，於保險預算規劃有限的情況下，可選擇投保定期壽險搭配傷害、重大疾病或醫療保險，以較低保費獲得適足保障；已累積相當財富或保險規劃需求較高的婦女，則可適度提高保險金額，或是投保終身保險與健康保險，給自己及家人更全面的保障。當工作較穩定及經濟狀況較寬裕時，也可適時投保年金險、醫療險或長期照顧保險，及早啟動退休準備，減輕家庭照護壓力，享受安穩無憂的退休生活。透過妥善的保險與財務規劃，婦女朋友們不僅守護家庭，更能為自己的未來增加安全感。

金管會亦溫馨提醒，婦女朋友們投保前應詳加瞭解保險商品的保障內容與給付條件、投保年齡限制、除外責任範圍及健康保險各類疾病名詞定義、等待期間天數等重要事項，並衡量自身身體狀況及保費可負擔性等，詳細審閱保險公司提供之保單條款樣張，充分暸解欲投保的保險商品內容後，慎選最適合自己的保險商品，以避免日後衍生爭議，確保所投保的保障真正符合自身需求。