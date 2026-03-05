聽新聞
樂天銀辦理減增資 國票金增資樂天最快第2季底完成
國票金（2889）5日代子公司樂天銀行公告，將辦理減資約27.7億元彌補虧損，減資比例27.7%，並同步辦理現金增資，樂天銀預定將在4月17日舉行股東會，股東會通過後並經主管機關核准才能進行；而持股49%樂天銀行的國票金，則預計在今年第2季底或第3季完成對樂天銀行增資。
國票金5日代子公司樂天銀行發布重大訊息，樂天銀董事會決議辦理減資彌補虧損，預計先減資近27.7億元、減資比例27.7%，並同步辦理私募普通股現金增資。根據公告，樂天銀經4月17日經股東會決議通過後，並報請主管機關核准後進行。
由於國票金持股樂天銀行49%，依比例換算，國票金約需增資樂天銀金額13.6億元。國票金表示，金控後續將召開董事會討論增資樂天銀，除了票券子公司上繳盈餘外，其餘則預計向銀行借款支應，預計完成增資的時間點將落在第2季底、第3季初。
國票金也指出，樂天銀增資金額比原先預估少一點，主要是因樂天銀行授信成長，利息收入有所增加，再加上有金融商品評價利益回沖，使得去年第4季虧損收斂，樂天銀最後規劃彌補保留盈餘虧損27.7億元。
據指出，由於樂天銀行三股東包含國票金持股49%、日本樂天銀行持股50%與日本樂天信用卡持股1%。依照流程，除了樂天銀行需召開股東會外，三股東也需經各自董事會討論並送主管機關核准，另外，日本股東的資金後續也需經過經濟部投審司。
