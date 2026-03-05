快訊

不滿課業問題？東吳延畢生失控持剪刀闖系辦 警到場強制送醫

經典賽／陳傑憲遭觸身球造成左食指骨裂 醫曝再上場機會

2028盧張合作？藍二都團隊會師 邱奕勝喊：未來由盧秀燕、張善政領軍

聽新聞
0:00 / 0:00

壽險1月保費淨流入515億元！保險給付件數破689.3萬件 原因曝光

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北即時報導
受惠於全球股市大好，投資型、分紅商品熱銷，保發中心統計，壽險業今年一月總保費收入3,135.2億元、保險給付金額2,619.9億元，單月保費淨流入高達515億元，寫去年六月以來新高，且連續八個月呈現保費淨流入。圖／聯合報系資料照片
受惠於全球股市大好，投資型、分紅商品熱銷，保發中心統計，壽險業今年一月總保費收入3,135.2億元、保險給付金額2,619.9億元，單月保費淨流入高達515億元，寫去年六月以來新高，且連續八個月呈現保費淨流入。圖／聯合報系資料照片

受惠於全球股市大好，投資型、分紅商品熱銷，保發中心統計，壽險業今年一月總保費收入3,135.2億元、保險給付金額2,619.9億元，單月保費淨流入高達515億元，寫去年六月以來新高，且連續八個月呈現保費淨流入。壽險業者指出，一月保費收入創新高，主要成長動能來自於美元利變險和投資型商品的熱銷，在投資市場表現良好的情況下，預期今年二、三月仍會維持保費淨流入。

保發中心數據顯示，今年一月壽險總保費收入達3,135.2億元，月增7.4%，保險總給付2,619.9億元，小幅月減0.8%，形成515.3億元淨流入，較上月淨流入277.9億元明顯增加，寫去年六月以來新高。對比去年同期總保費收入2,111.3億元，年成長48.5%，保險給付額1,940.9億元，年成長35%，皆呈現上升趨勢。

且值得注意的是，保險給付件數在2025年12月達568.1萬件創下全年新高後，今年1月給付件數更是突破689.3萬件，較去年一月年增66.8%。

壽險業者分析，一月保費收入創新高，主要成長動能來自於美元利變險和投資型商品的熱銷，加上保費收入高低通常是有季節性，往年12月至隔年1月，各公司會舉辦業績競賽之類的活動，刺激保費收入增加；而保險給付金額增加，則是因投保增加，其所連動的保險解約、給付等亦會增加。而在投資市場表現良好的情況下，預期今年二、三月還是會維持保費淨流入。

另一家壽險業者指出，國內外股市表現強勁，一月保費收入攀高是可預期的，至於二月因遇到過年，金額應會下降。至於保險給付件數增加則是因為保單整體數量增加，加上數十年來的醫療險累積，理賠件數持續增加也屬正常趨勢。

同時，保單解約也在持續，壽險業者分析，這其中包含部分躉繳型或6年期保險商品到期，已不需收取解約費用，民眾陸續解約，而股市、ETF、基金等投報率保守估計也有4至5%，使得民眾將資金轉投非保險的金融商品。但他也指出，現在大多數的解約來自於傳統型保單，投資型商品解約不到20%，這也意味著壽險公司即使收了大量來自投資型、分紅商品的保費，但仍需另外尋找現金流去支付解約金，將成為接下來壽險公司的一大挑戰。

保費 壽險業

延伸閱讀

1月批發業表現優於預期 營收1.4兆元創歷年新高

最強2月！外資淨匯入115億美元買股 油價恐成3月轉折

避險情緒升溫 平衡型ETF攻守兼備

外幣保單新契約保費創近四年新高 銀行、壽險合推美元及人民幣商品

相關新聞

外資又倒貨台股逾500億元 央行出手「管理」新台幣匯價

台股5日收盤大漲逾800點，重返月線；但外資趁機倒貨再賣超514.9億元，累計5天提款2,923億元。新台幣匯價上午盤小升，但下午一開盤就貶破31.7元，最低匯價31.739元，貶值4.4分；臨收盤前30分鐘央行再進場調節，終場新台幣匯價以31.683收盤，升值1.2分。

盼創造最佳表現！國泰金控高層人事異動 林昭廷升任國泰人壽總經理

國泰金控今天公告高層人士異動，國泰人壽總經理將由原執行副總經理林昭廷升任，待金管會核准後生效；此外，國泰金控投資長一職，將由國泰人壽前總經理劉上旗接任，3月6日生效。

錯過台股還有日股？ 專家解析日圓將成「穩中偏升」趨勢

日本在政策改革與財政擴張帶動下，日本市場正迎來結構性轉變。法人指出，政府加大對AI與半導體等關鍵產業投資，有助提振內需與企業信心；同時，日股在政策改革、估值修復與產業投資帶動下，加上公司治理改革推進與資金回流預期升溫，中長期仍具發展動能。

5家壽險推7張婦女保單 去年保費收入15.87億元

在國際婦女節前夕，金管會提醒女性民眾重視自身保險保障，並指出目前市場上已有多張專為女性設計的保險商品。金管會保險局副局長蔡火炎表示，目前市場共有7張婦女保險商品，由5家壽險公司發行，去年度相關商品總保費收入約15.87億元，截至今年1月底有效契約約6.5萬件。

樂天銀辦理減增資 國票金增資樂天最快第2季底完成

國票金（2889）5日代子公司樂天銀行公告，將辦理減資約27.7億元彌補虧損，減資比例27.7%，並同步辦理現金增資，樂天銀預定將在4月17日舉行股東會，股東會通過後並經主管機關核准才能進行；而持股49%樂天銀行的國票金，則預計在今年第2季底或第3季完成對樂天銀行增資。

凱基證券歡慶ETF競賽連三年奪冠 新戶優惠好評延長

凱基證券致力滿足投資人多元化的投資需求，於櫃買中心舉辦之ETF競賽中表現亮眼，連續三年蟬聯上下半年度「E門豪傑獎」第一名，並榮獲「ETF造市英雄獎」及「權值巔峰獎」，展現凱基證券在ETF商品服務的領先地位，深獲投資人高度信任與肯定。凱基證券為回饋投資人支持，宣布「享投資 選凱基」優惠活動因迴響熱烈，好評再延長至2026/3/31，提供新戶300元即享券及最高4,800元手續費抵用金，協助更多投資人輕鬆、無負擔踏出投資第一步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。