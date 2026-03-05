金管會面臨監理考驗？移工搭台鐵掉400萬現金 竟扯出地下匯兌案

據金管會統計，2025年底外籍移工國外小額匯兌交易額衝上1,291億元、年增53%，客戶數已逼百萬人。金融圈指出，在合法管道匯兌規模擴大之際，台鐵日前爆出移工遺失400萬元現金案，竟扯地下匯兌案，凸顯資金流動規模與監理挑戰同步升溫。

金管會強調，目前外籍移工匯出資金僅有三大合法管道。第一為本人或委託他人透過銀行辦理匯款；第二為委託持有勞動部許可證的私立就業服務機構，向銀行辦理代結匯申報與匯款。

第三則是透過經金管會許可的5家外籍移工匯兌公司辦理國外小額匯兌。又以第三種管道因手續費便宜，吸引最多外籍移工使用，去年底客戶數已達99.8萬人，進逼百萬人大關。

數據觀察，2025年全年交易金額達1,291億元，較2024年大增53%；交易筆數1,235萬筆，也年增38%，顯示合法匯兌市場吸納力顯著提升。

重要關鍵是手續費差異。目前匯兌公司若採「送款到家」，每筆手續費不超過300元，其餘方式平均約150元。

相較之下，銀行每筆匯款費用約400至1,400元。價差明顯，加上業者常提供點數或折價券優惠，使實際支付費用更低，形成市場競爭優勢。

銀行局說明，手續費屬業者依表定價格自行訂定，金管會未事前核定，定價通常綜合成本結構、客戶需求及市場競爭情況。

金融圈指出，在合法市場規模突破千億元之際，地下匯兌案件浮上檯面，也讓跨境資金監理再度成為焦點。