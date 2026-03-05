快訊

影／蘇澳「又淹了」…豪雨狂炸宜蘭 台鐵永樂站與蘇澳新站單線通行

獨／78歲歌仔戲天王心臟血管堵塞裝3支架！醫警告「不能再拖」 60年菸癮說戒就戒

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會面臨監理考驗？移工搭台鐵掉400萬現金 竟扯出地下匯兌案

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
據金管會統計，2025年底外籍移工國外小額匯兌交易額衝上1,291億元、年增53%，客戶數已逼百萬人。 圖／本報系資料照片
據金管會統計，2025年底外籍移工國外小額匯兌交易額衝上1,291億元、年增53%，客戶數已逼百萬人。 圖／本報系資料照片

金管會統計，2025年底外籍移工國外小額匯兌交易額衝上1,291億元、年增53%，客戶數已逼百萬人。金融圈指出，在合法管道匯兌規模擴大之際，台鐵日前爆出移工遺失400萬元現金案，竟扯地下匯兌案，凸顯資金流動規模與監理挑戰同步升溫。

金管會強調，目前外籍移工匯出資金僅有三大合法管道。第一為本人或委託他人透過銀行辦理匯款；第二為委託持有勞動部許可證的私立就業服務機構，向銀行辦理代結匯申報與匯款。

第三則是透過經金管會許可的5家外籍移工匯兌公司辦理國外小額匯兌。又以第三種管道因手續費便宜，吸引最多外籍移工使用，去年底客戶數已達99.8萬人，進逼百萬人大關。

數據觀察，2025年全年交易金額達1,291億元，較2024年大增53%；交易筆數1,235萬筆，也年增38%，顯示合法匯兌市場吸納力顯著提升。

重要關鍵是手續費差異。目前匯兌公司若採「送款到家」，每筆手續費不超過300元，其餘方式平均約150元。

相較之下，銀行每筆匯款費用約400至1,400元。價差明顯，加上業者常提供點數或折價券優惠，使實際支付費用更低，形成市場競爭優勢。

銀行局說明，手續費屬業者依表定價格自行訂定，金管會未事前核定，定價通常綜合成本結構、客戶需求及市場競爭情況。

金融圈指出，在合法市場規模突破千億元之際，地下匯兌案件浮上檯面，也讓跨境資金監理再度成為焦點。

銀行 台鐵 勞動部 金管會

延伸閱讀

最強2月！外資淨匯入115億美元買股 油價恐成3月轉折

國銀元月新南向放款大增

最強1月！國銀新南向放款暴增588億 單月達標率近75%

第一金法說會／股利拚20年新高！配發率衝65% 現金股息上看1.21元

相關新聞

外資又倒貨台股逾500億元 央行出手「管理」新台幣匯價

台股5日收盤大漲逾800點，重返月線；但外資趁機倒貨再賣超514.9億元，累計5天提款2,923億元。新台幣匯價上午盤小升，但下午一開盤就貶破31.7元，最低匯價31.739元，貶值4.4分；臨收盤前30分鐘央行再進場調節，終場新台幣匯價以31.683收盤，升值1.2分。

盼創造最佳表現！國泰金控高層人事異動 林昭廷升任國泰人壽總經理

國泰金控今天公告高層人士異動，國泰人壽總經理將由原執行副總經理林昭廷升任，待金管會核准後生效；此外，國泰金控投資長一職，將由國泰人壽前總經理劉上旗接任，3月6日生效。

錯過台股還有日股？ 專家解析日圓將成「穩中偏升」趨勢

日本在政策改革與財政擴張帶動下，日本市場正迎來結構性轉變。法人指出，政府加大對AI與半導體等關鍵產業投資，有助提振內需與企業信心；同時，日股在政策改革、估值修復與產業投資帶動下，加上公司治理改革推進與資金回流預期升溫，中長期仍具發展動能。

金管會面臨監理考驗？移工搭台鐵掉400萬現金 竟扯出地下匯兌案

據金管會統計，2025年底外籍移工國外小額匯兌交易額衝上1,291億元、年增53%，客戶數已逼百萬人。金融圈指出，在合法管道匯兌規模擴大之際，台鐵日前爆出移工遺失400萬元現金案，竟扯地下匯兌案，凸顯資金流動規模與監理挑戰同步升溫。

元大人壽蟬聯保險龍鳳獎雙獎項 保險財金系畢業生最嚮往之壽險公司

2026「全國保險財金系所畢業生就業意願」調查結果日前出爐，現代保險雜誌舉行「保險龍鳳獎」頒獎典禮，元大人壽已連續4年獲得「最嚮往的壽險公司」內勤組及外勤組優等獎；母公司元大金控（2885）更連續13年獲選為「最嚮往的金控公司」特優。

臺灣英雄挺進東京 明台產獨家承保WBC運動員專屬保險打造最強後盾

臺灣全民期待已久的世界棒球經典賽（WBC）5日正式開打，還記得2024年贏得12強冠軍的感動嗎？這一次，臺灣英雄將在東京巨蛋與全球知名棒球隊伍進行激烈的競賽。為守護選手無後顧之憂地奮力拚搏，明台產險獨家提供本次WBC出賽選手「運動員專屬保險」，成為中華隊爭奪佳績的最強後盾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。