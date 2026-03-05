樂天銀行擬減資近28億 估最晚第3季增資完成

國票金今天公告，子公司樂天銀行將辦理減資新台幣近27.79億元，再辦理私募普通股現金增資，後續樂天銀預定在4月17日舉行股東會，股東會通過後並經主管機關核准才能進行，預估相關增資到位時間最遲落在今年第3季。

金管會統計顯示，截至2025年12月底，台灣3家純網銀連線銀行、將來銀行與樂天銀行合計戶數近317萬戶。其中，樂天銀行約32萬戶，目前尚未增資過。根據銀行法第64條規定，銀行虧損逾資本1/3者，須限期補足資本，通常銀行虧損還沒到1/3時就會辦增資。

國票金今天代子公司樂天銀行發布重大訊息，樂天銀董事會決議辦理減資彌補虧損，預計先減資近27.79億元、減資比例27.79%，並辦理私募普通股現金增資。

根據公告，樂天銀經4月17日股東會通過後，擬授權董事會在股東會授權範圍內核定私募總金額、實際定價日、私募價格及私募股數，與授權樂天國際銀行董事長或其指定之人全權處理增資事宜。後續將向相關主管機關提出申請，完成期間將依主管機關實際核准時程為準。

樂天銀行的3股東包含國票金持股49%、日本樂天銀行持股50%與日本樂天信用卡持股1%。依照流程，除了樂天銀行需召開股東會外，3股東也需經各自董事會討論並送主管機關核准，日本股東的資金後續也需經過經濟部投審司。

由於國票金持股樂天銀行49%，依比例換算，國票金約需增資樂天銀金額13.6億元。國票金指出，樂天銀增資金額比原先預估來得少一點，一方面是樂天銀授信成長，再來是有金融商品評價利益回沖，樂天銀最後規劃彌補保留盈餘虧損近27.79億元。金控後續將召開董事會討論增資樂天銀，除了票券子公司上繳盈餘外，其餘預計向銀行借款支應。

3家純網銀中，連線銀行、將來銀行已陸續減增資過，連線銀行在2022年6月減資25億元、增資75億，並在2025年6月增資50億元，資本額目前為200億元；將來銀行於2023年12月減資26.43億元，並增資26.43億元，實收資本額依然為100億元；如今第3家純網銀樂天銀也規劃辦理減增資。