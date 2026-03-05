樂天銀行擬減資近28億 估最晚第3季增資完成

快訊

中央社／ 台北5日電

國票金今天公告，子公司樂天銀行將辦理減資新台幣近27.79億元，再辦理私募普通股現金增資，後續樂天銀預定在4月17日舉行股東會，股東會通過後並經主管機關核准才能進行，預估相關增資到位時間最遲落在今年第3季。

金管會統計顯示，截至2025年12月底，台灣3家純網銀連線銀行、將來銀行與樂天銀行合計戶數近317萬戶。其中，樂天銀行約32萬戶，目前尚未增資過。根據銀行法第64條規定，銀行虧損逾資本1/3者，須限期補足資本，通常銀行虧損還沒到1/3時就會辦增資。

國票金今天代子公司樂天銀行發布重大訊息，樂天銀董事會決議辦理減資彌補虧損，預計先減資近27.79億元、減資比例27.79%，並辦理私募普通股現金增資。

根據公告，樂天銀經4月17日股東會通過後，擬授權董事會在股東會授權範圍內核定私募總金額、實際定價日、私募價格及私募股數，與授權樂天國際銀行董事長或其指定之人全權處理增資事宜。後續將向相關主管機關提出申請，完成期間將依主管機關實際核准時程為準。

樂天銀行的3股東包含國票金持股49%、日本樂天銀行持股50%與日本樂天信用卡持股1%。依照流程，除了樂天銀行需召開股東會外，3股東也需經各自董事會討論並送主管機關核准，日本股東的資金後續也需經過經濟部投審司。

由於國票金持股樂天銀行49%，依比例換算，國票金約需增資樂天銀金額13.6億元。國票金指出，樂天銀增資金額比原先預估來得少一點，一方面是樂天銀授信成長，再來是有金融商品評價利益回沖，樂天銀最後規劃彌補保留盈餘虧損近27.79億元。金控後續將召開董事會討論增資樂天銀，除了票券子公司上繳盈餘外，其餘預計向銀行借款支應。

3家純網銀中，連線銀行、將來銀行已陸續減增資過，連線銀行在2022年6月減資25億元、增資75億，並在2025年6月增資50億元，資本額目前為200億元；將來銀行於2023年12月減資26.43億元，並增資26.43億元，實收資本額依然為100億元；如今第3家純網銀樂天銀也規劃辦理減增資。

將來銀行 金管會 國票金

外資又倒貨台股逾500億元 央行出手「管理」新台幣匯價

台股5日收盤大漲逾800點，重返月線；但外資趁機倒貨再賣超514.9億元，累計5天提款2,923億元。新台幣匯價上午盤小升，但下午一開盤就貶破31.7元，最低匯價31.739元，貶值4.4分；臨收盤前30分鐘央行再進場調節，終場新台幣匯價以31.683收盤，升值1.2分。

盼創造最佳表現！國泰金控高層人事異動 林昭廷升任國泰人壽總經理

國泰金控今天公告高層人士異動，國泰人壽總經理將由原執行副總經理林昭廷升任，待金管會核准後生效；此外，國泰金控投資長一職，將由國泰人壽前總經理劉上旗接任，3月6日生效。

錯過台股還有日股？ 專家解析日圓將成「穩中偏升」趨勢

日本在政策改革與財政擴張帶動下，日本市場正迎來結構性轉變。法人指出，政府加大對AI與半導體等關鍵產業投資，有助提振內需與企業信心；同時，日股在政策改革、估值修復與產業投資帶動下，加上公司治理改革推進與資金回流預期升溫，中長期仍具發展動能。

金管會面臨監理考驗？移工搭台鐵掉400萬現金 竟扯出地下匯兌案

據金管會統計，2025年底外籍移工國外小額匯兌交易額衝上1,291億元、年增53%，客戶數已逼百萬人。金融圈指出，在合法管道匯兌規模擴大之際，台鐵日前爆出移工遺失400萬元現金案，竟扯地下匯兌案，凸顯資金流動規模與監理挑戰同步升溫。

元大人壽蟬聯保險龍鳳獎雙獎項 保險財金系畢業生最嚮往之壽險公司

2026「全國保險財金系所畢業生就業意願」調查結果日前出爐，現代保險雜誌舉行「保險龍鳳獎」頒獎典禮，元大人壽已連續4年獲得「最嚮往的壽險公司」內勤組及外勤組優等獎；母公司元大金控（2885）更連續13年獲選為「最嚮往的金控公司」特優。

臺灣英雄挺進東京 明台產獨家承保WBC運動員專屬保險打造最強後盾

臺灣全民期待已久的世界棒球經典賽（WBC）5日正式開打，還記得2024年贏得12強冠軍的感動嗎？這一次，臺灣英雄將在東京巨蛋與全球知名棒球隊伍進行激烈的競賽。為守護選手無後顧之憂地奮力拚搏，明台產險獨家提供本次WBC出賽選手「運動員專屬保險」，成為中華隊爭奪佳績的最強後盾。

