聽新聞
0:00 / 0:00
盼創造最佳表現！國泰金控高層人事異動 林昭廷升任國泰人壽總經理
國泰金控今天公告高層人士異動，國泰人壽總經理將由原執行副總經理林昭廷升任，待金管會核准後生效；此外，國泰金控投資長一職，將由國泰人壽前總經理劉上旗接任，3月6日生效。
國泰金指出，國壽新任總經理林昭廷擁有台灣大學數研所碩士學位，多年來於精算、數理和財務體系歷練完整，對國壽的長期經營策略、風險管理、數位創新和整體營運展現高度掌握力，也對推動保險產業發展不遺餘力。配合集團與整體產業趨勢發展，期許林昭廷帶領國泰人壽全體員工在嶄新賽道，持續創造最佳表現，為客戶和產業帶來最大價值。
國泰金表示，國壽前總經理劉上旗則將擔任國泰金控投資長，在集團繼續貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。