快訊

元大人壽蟬聯保險龍鳳獎雙獎項 保險財金系畢業生最嚮往之壽險公司

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
元大人壽於「全國保險財金系所畢業生就業意願大調查」榮獲保險龍鳳獎內、外勤組優等雙獎項。元大人壽／提供
元大人壽於「全國保險財金系所畢業生就業意願大調查」榮獲保險龍鳳獎內、外勤組優等雙獎項。元大人壽／提供

2026「全國保險財金系所畢業生就業意願」調查結果日前出爐，現代保險雜誌舉行「保險龍鳳獎」頒獎典禮，元大人壽已連續4年獲得「最嚮往的壽險公司」內勤組及外勤組優等獎；母公司元大金控（2885）更連續13年獲選為「最嚮往的金控公司」特優。

元大人壽長期致力於壽險人才培育，透過完善的大專院校產學合作計畫，藉由數據分析、業務應用及行政支援等不同訓練內容，提供年輕學子提早體驗職場環境、學習實務操作能力的機會，打造畢業即就業的實戰力。

除了廣邀年輕人加入之外，元大人壽深信，面對市場快速變化與金融轉型浪潮，唯有持續不斷學習成長，才能提供客戶最優質的商品與服務，因此，持續強化人力資源發展策略，針對內勤同仁及主管，建立專業多元的培訓機制，結合數位學習平台，鼓勵同仁跨領域精進，打造自主成長的學習文化。

基於員工是企業重要資產的信念，元大人壽也致力建構多元共融的幸福職場，除連續獲得健康職場與運動企業認證之外，更提供優於法令規定的年度健康檢查、產假及陪產假，以及持股信託、家庭友善假與生育補助等制度，讓員工專注職涯發展無後顧之憂。

針對外勤業務團隊，元大人壽持續推動「新秀專案」菁英培訓計畫，藉由系統化專業培訓，為新人打造完整的培訓課程規劃，包括：商品行銷、實戰銷售和客戶服務等職能養成，協助快速建立核心競爭力。「新秀專案」不僅協助新人快速熟悉保險實務，更是成就職涯發展的加速器，邁向專業與收入雙成長的長期發展道路。

元大人壽除獲得保險龍鳳獎肯定外，更發揮保險保障精神，致力提供多元保障計畫，協助民眾為未來做好準備，以「元大人壽新膝望保險」獲得第22屆國家品牌玉山獎「最佳商品」肯定；並以保障助人的理念，積極拓展微型保險業務，獲得金融監督管理委員會頒發微型保險競賽「業務績優獎」及「身心障礙關懷獎」。邁向未來，元大人壽除了積極發揮保險專業，為客戶提供全方位的優質商品與貼心服務之外，將透過更多實際作為，關注同仁發展與健康福祉，實踐幸福職場目標。

產學合作 壽險公司 元大人壽

