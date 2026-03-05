臺灣英雄挺進東京 明台產獨家承保WBC運動員專屬保險打造最強後盾

臺灣全民期待已久的世界棒球經典賽（WBC）5日正式開打，還記得2024年贏得12強冠軍的感動嗎？這一次，臺灣英雄將在東京巨蛋與全球知名棒球隊伍進行激烈的競賽。為守護選手無後顧之憂地奮力拚搏，明台產險獨家提供本次WBC出賽選手「運動員專屬保險」，成為中華隊爭奪佳績的最強後盾。

在世界大賽的背後，職業運動員面臨的高強度訓練，使其意外傷害與失能風險遠高於一般大眾，風險評估與分散機制也較為複雜。為了讓出賽選手無後顧之憂，明台產險15年前參考母公司三井住友海上保險（MSIG）的日本保單設計，開發出臺灣首張「明台產物團體運動員保險」，填補了國內職業運動員保障的空白。

針對本次WBC賽事，明台除了提供運動員意外傷害與醫療的完整保障，考量到國手本身具備職業球員身分，若因代表國家參賽而受傷，將影響後續收入，因此本次保障擴大「暫時喪失工作能力」承保保額。當選手因出賽受傷短期間無法參賽所致的工作損失，可按月獲得部分薪資補償，讓國手能全心投入賽事，為國爭光。

明台產險賴俊州本部長表示，明台長期擔任運動員守護者，歷年來承保國內外各種運動賽事，本次WBC不僅提供完善的保障，亦提高身故失能的保障額度，充分體恤職業棒球選手的辛苦與拚勁。

明台產險不僅守護運動場上的臺灣英雄，更將這分守護精神延伸至社內，致力落實員工健康、生活與工作的全面平衡，長年推廣內部運動風氣。

適逢2026年邁入公司創辦65周年里程碑，明台產險自今年3月起舉辦員工線上健走競賽，攜手科技公司透過專屬APP紀錄員工每日步數。活動開跑僅短短數日，同仁即合力繳出累計700萬步的驚人成績。活動設計「日行7,000步」目標，達成即可獲得抽獎資格，成功吸引全公司近半數同仁熱烈響應。此活動除了為接下來的65周年紀念運動會暖身，更展現明台產險推廣健康職場、實踐永續經營的決心。