國泰金控人事大風吹 金控投資長、國壽總經理補齊

國泰人壽新任總經理由原執行副總經理林昭廷升任。 國泰金控／提供

國泰金控5日接連公告二項人事異動，國泰金控投資長一職將由原國泰人壽總經理劉上旗接任，自3月6日生效，而國泰人壽總經理則由原執行副總經理林昭廷升任，待金管會核准後生效。

國泰金控指出，國泰人壽新任總經理林昭廷擁有台灣大學數研所碩士學位，多年來於精算、數理和財務體系歷練完整，對國壽的長期經營策略、風險管理、數位創新和整體營運展現高度掌握力，也對推動保險產業發展不遺餘力。配合集團與整體產業趨勢發展，期許林昭廷帶領國泰人壽全體員工在嶄新賽道，持續創造最佳表現，為客戶和產業帶來最大價值。

原國壽總經理劉上旗則將擔任國泰金控投資長，在集團繼續貢獻。