高市早苗政策加持 日本股市迎結構性成長機會

聯邦投信5日舉行「聯邦日本收益成長多重資產基金」投資講座，基金經理人王棋正解析日本市場投資趨勢，看好高市早苗勝選後的政策紅利與產業升級趨勢，在匯率與資產價格雙軌潛力下，打造兼具收益與長期成長的投資布局。

聯邦日本收益成長多重資產基金經理人王棋正表示，日本政局走向明朗，為市場注入新動能。自民黨在高市早苗領導下於眾議院取得超過三分之二席次，政策推動力道明確，民意亦為其路線背書。

未來日本將由傳統貿易立國進一步轉向投資與科技立國，產業政策可望成為核心主軸，包括半導體、高科技、國防安全、能源與關西大開發等領域。政策基調可視為「安倍2.0」的延續，但在通膨仍具約束下，刺激措施將更為節制。

貨幣政策方面，王棋正指出，日本銀行（Bank of Japan）可能在物價壓力下被動調整利率，而日本國債體質穩健，債信風險有限，隨經濟與GDP結構改善，日圓中長期具升值潛力，形成匯率與資產價格同步改善的契機。

在股市基本面方面，王棋正看好，2026年有望成為日本企業重返成長的重要一年。隨貿易不確定性逐步消弭，企業淨利與每股盈餘（EPS）增速可望回升，儘管評價面處相對高檔，但股東權益報酬率（ROE）持續改善，將為估值提供支撐。

另外，公司治理改革推進與PB評價改善壓力，使企業資本效率持續提升。此外，全球大宗商品市場長期投資不足，未來供需可能轉向偏緊，日本大型商社具備受惠條件。不動產方面，JREITs雖面臨利率上行壓力，但隨經濟增長與物流空置率見頂回落，總報酬（資本利得加配息）仍具吸引力。因此，日本股市兼具成長動能與結構性改革紅利。