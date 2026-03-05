快訊

高市早苗政策加持 日本股市迎結構性成長機會

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
聯邦日本收益成長多重資產基金經理人王棋正解析日本市場投資趨勢。記者崔馨方／攝影
聯邦投信5日舉行「聯邦日本收益成長多重資產基金」投資講座，基金經理人王棋正解析日本市場投資趨勢，看好高市早苗勝選後的政策紅利與產業升級趨勢，在匯率與資產價格雙軌潛力下，打造兼具收益與長期成長的投資布局。

聯邦日本收益成長多重資產基金經理人王棋正表示，日本政局走向明朗，為市場注入新動能。自民黨在高市早苗領導下於眾議院取得超過三分之二席次，政策推動力道明確，民意亦為其路線背書。

未來日本將由傳統貿易立國進一步轉向投資與科技立國，產業政策可望成為核心主軸，包括半導體、高科技、國防安全、能源與關西大開發等領域。政策基調可視為「安倍2.0」的延續，但在通膨仍具約束下，刺激措施將更為節制。

貨幣政策方面，王棋正指出，日本銀行（Bank of Japan）可能在物價壓力下被動調整利率，而日本國債體質穩健，債信風險有限，隨經濟與GDP結構改善，日圓中長期具升值潛力，形成匯率與資產價格同步改善的契機。

在股市基本面方面，王棋正看好，2026年有望成為日本企業重返成長的重要一年。隨貿易不確定性逐步消弭，企業淨利與每股盈餘（EPS）增速可望回升，儘管評價面處相對高檔，但股東權益報酬率（ROE）持續改善，將為估值提供支撐。

另外，公司治理改革推進與PB評價改善壓力，使企業資本效率持續提升。此外，全球大宗商品市場長期投資不足，未來供需可能轉向偏緊，日本大型商社具備受惠條件。不動產方面，JREITs雖面臨利率上行壓力，但隨經濟增長與物流空置率見頂回落，總報酬（資本利得加配息）仍具吸引力。因此，日本股市兼具成長動能與結構性改革紅利。

